Эксперты РУз вместе с коллегами по СНГ обсудили сотрудничество в борьбе с туберкулезом

Эксперты РУз вместе с коллегами по СНГ обсудили сотрудничество в борьбе с туберкулезом

25.01.2026

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ обсудили вопросы сотрудничества в противодействии туберкулезу, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Основная цель документа — дальнейшее развитие сотрудничества стран Содружества в реализации планов по снижению бремени туберкулеза в обществе.Комплекс мер, предусмотренных проектом Плана, основан на анализе эпидситуации по туберкулезу и прогнозе ее развития в государствах СНГ до 2030 года. Его реализуют с целью повышения эффективности сотрудничества в сфере противодействия последствиям заболевания.Особое внимание уделят обеспечению эффективного лечения лиц, больных различными формами туберкулеза. Ряд пунктов Плана посвящен повышению профессионального уровня подготовки врачей, среднего медицинского персонала, в том числе первичного звена здравоохранения, по вопросам раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с туберкулезом.По мнению участников дискуссии, необходимо:Представители РФ проинформировали коллег о проведении 3–5 июня 2026 года II Международного конгресса специалистов СНГ в области респираторного здоровья "Респираторная медицина стран СНГ: в фокусе социально значимые инфекции" и пригласили всех заинтересованных принять участие в мероприятии.Участники заседания доработали и согласовали проекты Плана мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на 2027–2030 годы и Решения Экономического совета СНГ по этому вопросу.

