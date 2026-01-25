https://uz.sputniknews.ru/20260125/v-tashkent-pribyl-pervyy-zampredsedatelya-assotsiatsii-natsionalnyx-olimpiyskix-komitetov-55248345.html

В Ташкент прибыл первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов

В Ташкент прибыл первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов

Sputnik Узбекистан

Шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани является одним из почетных гостей 46-й Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии, которая состоится в столице Узбекистана 26 января

2026-01-25T11:05+0500

2026-01-25T11:05+0500

2026-01-25T11:54+0500

спорт

узбекистан

ташкент

официальный визит

нок узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55247371_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_6c45cd477f764e1d14c53b0c7bd7c222.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В столицу Узбекистана прибыл первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани, сообщает пресс-служба НОК.В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретило руководство Минспорта и Национального Олимпийского комитета.Также в Ташкент прибыли президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька и директор Международного Олимпийского комитета по международным связям, Олимпийской солидарности и проекту Olympism365 Джеймс Маклеод.Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорта — 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии состоится 26 января этого года в Ташкенте. В престижном форуме примут участие представители Национальных Олимпийских комитетов и международные спортивные эксперты из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.В рамках 46-й Генеральной Ассамблеи ОСА шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани выдвинут единственным кандидатом на выборы руководителя организации, добавили в НОК.

https://uz.sputniknews.ru/20260125/55248299.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент спорт мероприятия