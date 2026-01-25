https://uz.sputniknews.ru/20260125/v-tashkent-pribyl-pervyy-zampredsedatelya-assotsiatsii-natsionalnyx-olimpiyskix-komitetov-55248345.html
Шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани является одним из почетных гостей 46-й Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии, которая состоится в столице Узбекистана 26 января
В столицу Узбекистана прибыл первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани, сообщает пресс-служба НОК.
В Ташкент прибыл первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов
11:05 25.01.2026 (обновлено: 11:54 25.01.2026)
Шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани является одним из почетных гостей 46-й Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии, которая состоится в столице Узбекистана 26 января.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik
. В столицу Узбекистана прибыл первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани, сообщает
пресс-служба НОК.
“В столицу (Узбекистана — прим.ред.) с официальным визитом прибыл первый заместитель председателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (ANOC), президент Олимпийского комитета Катара шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани, который является одним из почетных гостей 46-й Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии”, — говорится в сообщении.
В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретило руководство Минспорта и Национального Олимпийского комитета.
Также в Ташкент прибыли президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька и директор Международного Олимпийского комитета по международным связям, Олимпийской солидарности и проекту Olympism365 Джеймс Маклеод.
Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорта — 46-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии состоится 26 января этого года в Ташкенте. В престижном форуме примут участие представители Национальных Олимпийских комитетов и международные спортивные эксперты из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.
В рамках 46-й Генеральной Ассамблеи ОСА шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани выдвинут единственным кандидатом на выборы руководителя организации, добавили в НОК.