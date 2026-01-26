Врач: какие продукты могут вызвать неприятный запах тела

https://uz.sputniknews.ru/20260126/kakie-produkty-mogut-vyzvat-nepriyatnyy-zapax-tela-55267570.html
Есть продукты, которые могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот. К ним относятся красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Ольгу Чистик.По ее словам, красное мясо переваривается медленно и при этом выделяет специфические аминокислоты, что вызывает стойкий аромат на несколько часов или недель. Чеснок, лук, карри и капуста содержат серу, газы от которой проникают через кожу, усиливая запах."Редис, редька и продукты с клетчаткой — отруби, злаки — провоцируют газы, влияющие на пот при переедании", — предупредила врач.
Есть продукты, которые могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот. К ним относятся красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Ольгу Чистик.
"Некоторые продукты питания могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот. Это красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри", — пояснила специалист.
По ее словам, красное мясо переваривается медленно и при этом выделяет специфические аминокислоты, что вызывает стойкий аромат на несколько часов или недель. Чеснок, лук, карри и капуста содержат серу, газы от которой проникают через кожу, усиливая запах.
"Редис, редька и продукты с клетчаткой — отруби, злаки — провоцируют газы, влияющие на пот при переедании", — предупредила врач.