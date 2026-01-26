https://uz.sputniknews.ru/20260126/kakie-riski-sozdaet-otsutstvie-v-eaes-sistemy-podscheta-uglerodnogo-sleda-55286643.html
Какие риски создает отсутствие в ЕАЭС системы подсчета углеродного следа
Какие риски создает отсутствие в ЕАЭС системы подсчета углеродного следа
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК обсудили вопросы подсчета углеродного следа по широкому перечню продукции.
2026-01-26T18:15+0500
2026-01-26T18:15+0500
2026-01-26T18:15+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
продукция
кнр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55286479_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_f38f4712189dca1bf44887ba85333547.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Участники семинара по вопросам климатической повестки ЕАЭС обсудили основные риски и возможности для экспортеров стран Союза, связанные с внедрением мер углеродного регулирования торговыми партнерами ЕАЭС, в частности, КНР.Речь шла в том числе о системе подсчета углеродного следа по широкому перечню продукции.По словам министра ЕЭК, подготовку плана по разработке данных стандартов начнут в ближайшее время.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55286479_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_71ebb690d52b2be598fc96ac813ae069.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс риски система подсчет углеродный след
еаэс риски система подсчет углеродный след
Какие риски создает отсутствие в ЕАЭС системы подсчета углеродного следа
В ЕЭК обсудили вопросы подсчета углеродного следа по широкому перечню продукции.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Участники семинара по вопросам климатической повестки ЕАЭС обсудили
основные риски и возможности для экспортеров стран Союза, связанные с внедрением мер углеродного регулирования торговыми партнерами ЕАЭС, в частности, КНР.
Речь шла в том числе о системе подсчета углеродного следа по широкому перечню продукции.
"В рамках ЕАЭС пока отсутствует своя система подсчета углеродного следа и его верификации. Это создает риски для экспорта, инвестиционной привлекательности и технологического развития наших стран, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Однако необходимые инструменты для создания такой системы уже заложены в стратегических документах ЕАЭС до 2030 года посредством разработки межгосударственных стандартов".
По словам министра ЕЭК, подготовку плана по разработке данных стандартов начнут в ближайшее время.