Какие риски создает отсутствие в ЕАЭС системы подсчета углеродного следа

"В рамках ЕАЭС пока отсутствует своя система подсчета углеродного следа и его верификации. Это создает риски для экспорта, инвестиционной привлекательности и технологического развития наших стран, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Однако необходимые инструменты для создания такой системы уже заложены в стратегических документах ЕАЭС до 2030 года посредством разработки межгосударственных стандартов".