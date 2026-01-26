В Самарканде определили победителей регионального этапа Национального AI Hackathon
САМАРКАНД, 26 янв — Sputnik. На минувшей неделе Самарканд стал центром для молодых IT-разработчиков. Порядка 400 специалистов работали над проектами и с помощью ИИ решали реальные проблемы — не в теории, а на практике, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Среди представленных разработок были AI-системы для выявления незаконной рекламы наркотических и психотропных веществ в соцсетях, интеллектуальные менторские платформы для студентов, а также цифровые инструменты для автоматизации диагностики и внутренних процессов в медучреждениях.
Одним из ярких проектов хакатона стала разработка команды девушек E-Muloqot — диспетчерская платформа на базе ИИ для госучреждений и кол-центров. Над проектом работали четыре айтишницы и их виртуальная помощница. Платформа функционирует в голосовом формате 24/7, автоматически принимает и обрабатывает обращения граждан, снижая нагрузку на операторов и минимизируя влияние человеческого фактора.
Еще один интересный проект — IlmNuri AI, интеллектуальная образовательная система, которая помогает учиться эффективнее. Платформа сама оценивает уровень знаний каждого ученика, подбирает подходящие задания и отслеживает прогресс в реальном времени. Встроенный AI-тьютор объясняет сложные темы, помогает с домашними заданиями и автоматически генерирует тесты. Для учителей предусмотрена удобная панель управления, где можно контролировать успеваемость и работать с классами. Главная цель проекта — сделать школьное обучение более доступным, увлекательным и качественным.
Параллельно с работой команд прошли панельные сессии с участием экспертов отрасли. Речь шла о том, как технологии искусственного интеллекта уже сегодня могут применять в реальной практике Узбекистана — от госуправления до бизнеса и социальной сферы.
Важно, что участники создавали проекты при поддержке менторов ведущих IT-компаний страны. Наставники помогали командам не только с технической частью, но и с пониманием рынка: насколько идея жизнеспособна, кому она может быть полезна и как ее масштабировать.
Из 47 проектов в финал регионального этапа прошли 23 команды. В ходе финальной защиты жюри определило лучших в пяти направлениях: медицина, кибербезопасность, образование, предпринимательство и контроль за оборотом запрещенных веществ.
"Команды, занявшие первые места, получили путевки на республиканский этап Национального AI Hackathon, который пройдет в декабре в Ташкенте. Кроме того, каждый участник команды-победителя получил MacBook. За второе место участники получили промокоды на 10 млн сумов для покупок на одной из платформ, а разработчики, чьи команды заняли третьи места — сертификаты на обучение на международной онлайн-платформе Coursera", — рассказал главный специалист территориального подразделения Минцифры Азим Рахманов.
Самаркандский этап Национального AI Hackathon стал отличной возможностью для молодых специалистов обменяться опытом, протестировать свои идеи и получить ценные рекомендации экспертов.