В Ташкенте прошло 106-е заседание Исполнительного бюро Олимпийского совета Азии

В Ташкенте прошло 106-е заседание Исполнительного бюро Олимпийского совета Азии

Столица Узбекистана принимает ряд престижных международных спортивных мероприятий

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Накануне в Ташкенте состоялось 106-е заседание Исполнительного бюро Олимпийского совета Азии, сообщает НОК.Участники обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью организации, включая подготовку к 46-й Генеральной Ассамблее ОСА.Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорта состоится сегодня, 26 января, в столице Узбекистана. Престижный форум соберет представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.26-27 января запланировано проведение международных форумов, посвященных вопросам антидопинга.Накануне в Ташкент прибыли первый зампредседателя Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (ANOC), президент Олимпийского комитета Катара шейх Джоаан бин Хамад Аль Тани, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, директор Международного Олимпийского комитета по международным связям, Олимпийской солидарности и проекту Olympism365 Джеймс Маклеод, глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев и другие зарубежные гости.В рамках визита они посетили "Олимпийский городок", где ознакомились с современными спортивными объектами и развитой инфраструктурой комплекса. Им рассказали о возможностях объекта, условиях, созданных для подготовки спортсменов, а также о потенциале проведения крупных международных соревнований на высоком уровне.Еще одной локацией стал Центр исламской цивилизации, где через представленные уникальные экспонаты и исторические источники они получили представление о многовековом духовном наследии Узбекистана.

