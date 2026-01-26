https://uz.sputniknews.ru/20260126/vystavka-ksilografii-pamyati-damira-urazaeva-tashkent-55258209.html

Выставка ксилографии памяти Дамира Уразаева в Ташкенте — фото

Выставка ксилографии памяти Дамира Уразаева в Ташкенте — фото

Sputnik Узбекистан

В большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана открыта выставка ксилографии из коллекции МКСК, посвящённая памяти выдающегося художника-графика Дамира Уразаева.

2026-01-26T18:45+0500

2026-01-26T18:45+0500

2026-01-26T18:45+0500

выставка

художник

фото

фотолента

искусство

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1a/55260010_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_304de76200ee578272129c89a7577892.jpg

В Ташкенте в большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит выставка ксилографии из коллекции МКСК, посвященная памяти выдающегося художника-графика Дамира Уразаева.Экспозиция объединяет 56 работ мастера и знакомит зрителя с уникальным языком торцовой гравюры — техникой, в которой художник достиг особой выразительности.Из серии "Волею судеб" ксилография, 1984 г.Из серии иллюстраций к сборнику стихов Зульфии "Капля", ксилография, 1985 г.Из серии "Сказания времен" ксилография, 1984 г.Из серии "Вестник Восхода" ксилография, 1985 г.Дамир Уразаев родился 6 ноября 1954 года в Ташкенте. Его профессиональное становление связано с Республиканским художественным училищем имени П. П. Бенькова и Харьковским художественно-промышленным институтом, который он окончил в 1981 году. Из серии "Вестник Восхода" ксилография, 1985 г.Художник активно работал в издательской сфере, был главным художником ташкентских издательств "Радуга" и "Адолат", а также многие годы занимался педагогической деятельностью.Из серии "Древний спорт Узбекистана" ксилография, 1979 г.Из серии "Песнь о Ташкенте” ксилография, 1983 г.Уразаев — мастер ксилографии, акварели и рисунка тушью и пером, член Союза художников, Союза журналистов, Международной федерации художников ЮНЕСКО и Союза татарских художников Узбекистана "Иль". Его творчество было отмечено высокими наградами, включая медаль "Шухрат" Республики Узбекистан и звание заслуженного художника Международной ассоциации "Искусство народов мира".Из серии "Песнь о Ташкенте” ксилография, 1983 г.О древнейшей технике гравюры на дереве Дамир Уразаев мог рассказывать часами.Из серии "Сказания времен" ксилография, 1984 г.Произведения Дамира Уразаева хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Галереи изобразительного искусства Узбекистана, музеях и галереях Узбекистана, России, Германии, Польши и Чехии. Художник активно участвовал в международных биеннале печатной графики и представлял персональные выставки в Харькове, Сочи, Краснодаре и Ташкенте.Из серии "Волею судеб" ксилография, 1984 г.Особое место в его наследии занимают книжные иллюстрации — к сборнику стихов Зульфии "Капля", книге "Песнь о Ташкенте", роману Джека Лондона "Мартин Иден" и другим изданиям.Выставка открыта для посещения до 1 февраля 2026 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дамир уразаев, ксилография, печатная графика, выставка в ташкенте, академия художеств узбекистана, международный караван-сарай культуры икуо хираямы, графика, искусство узбекистана