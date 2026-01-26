Выставка ксилографии памяти Дамира Уразаева в Ташкенте — фото
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка ксилографии памяти Дамира Уразаева
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция объединяет 56 работ мастера и знакомит зрителя с уникальным языком торцовой гравюры — техникой, в которой художник достиг особой выразительности.
В Ташкенте в большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит выставка ксилографии из коллекции МКСК, посвященная памяти выдающегося художника-графика Дамира Уразаева.
Из серии "Волею судеб" ксилография, 1984 г.
Из серии иллюстраций к сборнику стихов Зульфии "Капля", ксилография, 1985 г.
Из серии "Сказания времен" ксилография, 1984 г.
Из серии "Вестник Восхода" ксилография, 1985 г.
Дамир Уразаев родился 6 ноября 1954 года в Ташкенте. Его профессиональное становление связано с Республиканским художественным училищем имени П. П. Бенькова и Харьковским художественно-промышленным институтом, который он окончил в 1981 году.
Из серии "Вестник Восхода" ксилография, 1985 г.
Художник активно работал в издательской сфере, был главным художником ташкентских издательств "Радуга" и "Адолат", а также многие годы занимался педагогической деятельностью.
Из серии "Древний спорт Узбекистана" ксилография, 1979 г.
Из серии "Песнь о Ташкенте” ксилография, 1983 г.
Уразаев — мастер ксилографии, акварели и рисунка тушью и пером, член Союза художников, Союза журналистов, Международной федерации художников ЮНЕСКО и Союза татарских художников Узбекистана "Иль".
Его творчество было отмечено высокими наградами, включая медаль "Шухрат" Республики Узбекистан и звание заслуженного художника Международной ассоциации "Искусство народов мира".
Из серии "Песнь о Ташкенте” ксилография, 1983 г.
О древнейшей технике гравюры на дереве Дамир Уразаев мог рассказывать часами.
"Ксилография Дамира Уразаева — это диалог тишины и линии, где каждая гравюра хранит память о времени, человеке и культуре", — говорил автор работ.
Из серии "Сказания времен" ксилография, 1984 г.
Произведения Дамира Уразаева хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Галереи изобразительного искусства Узбекистана, музеях и галереях Узбекистана, России, Германии, Польши и Чехии. Художник активно участвовал в международных биеннале печатной графики и представлял персональные выставки в Харькове, Сочи, Краснодаре и Ташкенте.
Из серии "Волею судеб" ксилография, 1984 г.
Особое место в его наследии занимают книжные иллюстрации — к сборнику стихов Зульфии "Капля", книге "Песнь о Ташкенте", роману Джека Лондона "Мартин Иден" и другим изданиям.
Выставка открыта для посещения до 1 февраля 2026 года.