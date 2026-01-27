https://uz.sputniknews.ru/20260127/gde-v-uzbekistane-platyat-bolshe-55307071.html
Где в Узбекистане платят больше — инфографика
По итогам 2025 года средняя заработная плата в республике составила 6 млн 376 тыс. сумов. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ташкенте и Навоийской области, самые низкие — в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях
В Узбекистане в январе-декабре 2025 года среднемесячная заработная плата составила 6 376,7 тыс. сумов, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным позапрошлогодним периодом.По данным Нацкомстата, самые высокие зарплаты зафиксированы в Ташкенте (10,7 млн сумов) и Навоийской области (7,8 млн сумов), самые низкие — в Кашкадарьинской (4,5 млн сумов) и Сурхандарьинской областях (4,5 млн. сумов)Самые высокие доходы у граждан, работающих в сфере банковской деятельности, страхования и лизинга: по сравнению с 2024-годом в прошлом году они увеличились на 15,2 %. Самая низкая средняя заработная плата зафиксирована в сферах здравоохранения и оказания соцуслуг, даже несмотря на рост в 14,5 % по сравнению с позапрошлым годом.Подробности - в инфографике Sputnik Узбекистан.
