Глава Минспорта РФ: Сотрудничество России и Узбекистана только крепнет

Как отметил Михаил Дегтярев, в 2025 году из России в Узбекистан отправились более 1,1 тыс. спортсменов для участия в сборах и соревнованиях. В свою очередь, атлеты из Узбекистана также регулярно проводят сборы в РФ.
2026-01-27T13:15+0500
2026-01-27T13:15+0500
2026-01-27T14:43+0500
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Сотрудничество России и Узбекистана только крепнет, заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, сообщает пресс-служба министерства спорта РУз.Он принял участие в одном из самых значимых событий года для Азиатского спорта — 46-й Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, организованной в Ташкенте, а также в заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере физкультуры и спорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз.Дегтярев рассказал, что подписал с узбекским коллегой соглашение и план спортивных мероприятий, обменов, соревнований на этот год и ближайшие годы.Дегтярев также сообщил что поздравил главу Минспорта Узбекистана Адхама Икрамова с выходом сборной республики в финальную часть Кубка мира FIFA, пообещав болеть за нее, пожелав успеха, побед и красивых голов.Также глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) поделился впечатлениями от посещения олимпийского городка.В заключение Дегтярев рассказал о принятом приглашении от министра спорта Узбекистана посмотреть российские спортивные федерации в республике, спортивную инфраструктуру олимпийского городка.Совместные учебно-тренировочные сборы здесь можно проводить. Мы обязательно сориентируем наших руководителей от спорта, заключил Дегтярев.
13:15 27.01.2026 (обновлено: 14:43 27.01.2026)
“Наше сотрудничество только крепнет. Мы только в прошлом году направили в Узбекистан более 1 100 спортсменов для участия в соревнованиях, в сборах, и со своей стороны тоже регулярно в России принимаем узбекистанских атлетов и очень всегда за них болеем”, — отметил он.
“Конечно, впечатляет олимпийский городок. Мы о нем много слышали, смотрели видео, фотографии в мировой прессе. Кстати говоря, это находит отклик, то, что здесь создан целый город по идее президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева. И вот вживую посмотрели — это, конечно, великолепный проект. Он, можно сказать, опередил даже где-то время. И я уверен, во всем мире будут завидовать Узбекистану. И могу пожелать только успеха, чтобы здесь рождались чемпионы”, — сказал он.
