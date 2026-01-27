https://uz.sputniknews.ru/20260127/glava-minsporta-rf-sotrudnichestvo-rossii-i-uzbekistana-tolko-krepnet-55294823.html

Глава Минспорта РФ: Сотрудничество России и Узбекистана только крепнет

Как отметил Михаил Дегтярев, в 2025 году из России в Узбекистан отправились более 1,1 тыс. спортсменов для участия в сборах и соревнованиях. В свою очередь, атлеты из Узбекистана также регулярно проводят сборы в РФ.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Сотрудничество России и Узбекистана только крепнет, заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, сообщает пресс-служба министерства спорта РУз.Он принял участие в одном из самых значимых событий года для Азиатского спорта — 46-й Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, организованной в Ташкенте, а также в заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере физкультуры и спорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз.Дегтярев рассказал, что подписал с узбекским коллегой соглашение и план спортивных мероприятий, обменов, соревнований на этот год и ближайшие годы.Дегтярев также сообщил что поздравил главу Минспорта Узбекистана Адхама Икрамова с выходом сборной республики в финальную часть Кубка мира FIFA, пообещав болеть за нее, пожелав успеха, побед и красивых голов.Также глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) поделился впечатлениями от посещения олимпийского городка.В заключение Дегтярев рассказал о принятом приглашении от министра спорта Узбекистана посмотреть российские спортивные федерации в республике, спортивную инфраструктуру олимпийского городка.Совместные учебно-тренировочные сборы здесь можно проводить. Мы обязательно сориентируем наших руководителей от спорта, заключил Дегтярев.

