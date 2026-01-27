Эксперт: как перестать тратить и начать зарабатывать

https://uz.sputniknews.ru/20260127/kak-perestat-tratit-i-nachat-zarabatyvat-55289958.html
Большинство программ по финансовой грамотности обучает базовой дисциплине, но не мышлению владельца капитала
Если человек живет от зарплаты до зарплаты, он предсказуем, им легче управлять, ему некогда думать о стратегии, свободе и будущем, он занят закрытием ежемесячных дыр, сообщает радио Sputnik со ссылкой на частного инвестора, соучредителя инвестиционной компании Сергея Селиванова.По словам эксперта, большинство программ по финансовой грамотности обучает базовой дисциплине, но не мышлению владельца капитала."Нас учат экономить на кофе, пачке сигарет, но не учат создавать активы. Это и есть главный парадокс: чем больше людей понимают, как работают деньги, тем меньше ими можно управлять. Главный разрыв между бедными и богатыми не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует. И когда человек начинает воспринимать деньги как инструмент, он автоматически выходит из “крысиных бегов”. У него появляется дистанция, а значит и выбор. Это единственное, что по-настоящему отделяет свободу от зависимости", — резюмировал Сергей Селиванов.
Если человек живет от зарплаты до зарплаты, он предсказуем, им легче управлять, ему некогда думать о стратегии, свободе и будущем, он занят закрытием ежемесячных дыр, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на частного инвестора, соучредителя инвестиционной компании Сергея Селиванова.
"Наших родителей учили терпеть, а не считать. Мы привыкли реагировать, а не планировать. Деньги для многих не инструмент свободы, а источник тревоги. И пока человек боится денег, ими всегда управляет кто-то другой. Системе выгоднее, когда люди тратят все: реклама, кредитные продукты, искусственный "статус через покупку" — все заточено под расход, а не под капитализацию. Гражданин, у которого нет подушки безопасности —идеальный потребитель", — убежден он.
По словам эксперта, большинство программ по финансовой грамотности обучает базовой дисциплине, но не мышлению владельца капитала.
"Нас учат экономить на кофе, пачке сигарет, но не учат создавать активы. Это и есть главный парадокс: чем больше людей понимают, как работают деньги, тем меньше ими можно управлять. Главный разрыв между бедными и богатыми не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует. И когда человек начинает воспринимать деньги как инструмент, он автоматически выходит из “крысиных бегов”. У него появляется дистанция, а значит и выбор. Это единственное, что по-настоящему отделяет свободу от зависимости", — резюмировал Сергей Селиванов.