https://uz.sputniknews.ru/20260127/osujdennye-v-rossii-migranty-doljny-byt-vozvrascheny-na-rodinu-55290941.html

Осужденные в России мигранты должны быть возвращены на родину — Москалькова

Уполномоченный по правам человека РФ отмечает, что этот вопрос важно обсудить между омбудсменами и дипломатами и оптимизировать старые договоренности. Цель — расширить право вернуться на родину для осужденных, которые отбывают наказание в России

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Осужденные российскими судами мигранты должны быть возвращены на родину, считает Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом Омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.На коллегии Минюста она заявила о необходимости активизировать работу по передаче осужденных в России иностранцев в их родные государства. Москалькова добавила, что к ней регулярно обращаются гражданки ряда центральноазиатских республик с просьбой помочь перевести их родственников в исправительные учреждения родной страны.С учетом трудностей осуществления переводов документов, недостаточного владения русским языком, передачи посылок, эти люди особенно страдают, пояснила Москалькова.В свою очередь глава Минюста РФ Константин Чуйченко в своем выступлении на коллегии, озвучил следующие данные: в 2025 году Россия передала на родину вдвое больше иностранных осужденных, чем годом ранее, и в 4,5 раза больше, чем в 2022-м.По мнению Чуйченко, передача таких осужденных в родные страны не только значительно облегчает нагрузку на уголовно-исполнительную систему России, но и повышает шанс осужденных на исправление и возвращение к законопослушной жизни.

