Осужденные в России мигранты должны быть возвращены на родину — Москалькова
Уполномоченный по правам человека РФ отмечает, что этот вопрос важно обсудить между омбудсменами и дипломатами и оптимизировать старые договоренности. Цель — расширить право вернуться на родину для осужденных, которые отбывают наказание в России
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Осужденные российскими судами мигранты должны быть возвращены на родину, считает Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом Омбудсмен сообщила
в своем Telegram-канале.
На коллегии Минюста она заявила о необходимости активизировать работу по передаче осужденных в России иностранцев в их родные государства. Москалькова добавила, что к ней регулярно обращаются гражданки ряда центральноазиатских республик с просьбой помочь перевести их родственников в исправительные учреждения родной страны.
“Часто получаю обращения от женщин из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана с просьбой помочь их родственникам перевестись для дальнейшего отбывания наказания на родину, ближе к родным и близким. К сожалению, из-за длительных сроков рассмотрения ходатайств, несоответствия национальных норм и международных соглашений решение этих вопросов затягивается”, — говорится в сообщении.
С учетом трудностей осуществления переводов документов, недостаточного владения русским языком, передачи посылок, эти люди особенно страдают, пояснила Москалькова.
“Очень важно сейчас по линии омбудсменов, дипломатов, профессионалов-юристов поднять вопрос об оптимизации договоренностей о возможности расширить право на возвращение этих людей на родину”, — отметила Москалькова.
В свою очередь глава Минюста РФ Константин Чуйченко в своем выступлении на коллегии, озвучил следующие данные: в 2025 году Россия передала на родину вдвое больше иностранных осужденных, чем годом ранее, и в 4,5 раза больше, чем в 2022-м.
По мнению Чуйченко, передача таких осужденных в родные страны не только значительно облегчает нагрузку на уголовно-исполнительную систему России, но и повышает шанс осужденных на исправление и возвращение к законопослушной жизни.