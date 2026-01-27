СВО и переговоры в Абу-Даби: а он, мятежный, просит "Бури"

https://uz.sputniknews.ru/20260127/svo-i-peregovory-v-abu-dabi-a-on-myatejnyy-prosit-buri-55292434.html
Раньше или позже, киевский режим и бандеровская армия будут уничтожены. Условия, на которых завершится военный конфликт, будут гораздо более болезненными для НАТО, чем сегодняшние требования России. Объем исторического возмездия растет
Александр Хроленко
Александр Хроленко
Александр Хроленко
27.01.2026
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби России, США и Украины 24 января закончились безрезультатно: Москва не корректирует стратегических целей СВО, Киев не готов к "мягкой капитуляции" с выходом из Донбасса. Вашингтон выражает осторожный оптимизм, однако не отключает основу боевого управления ВСУ – космическую связь Starlink и поток развединформации. Российские войска продолжают массированные удары по объектам противника в Киеве и на других подконтрольных бандеровцам территориях.
Российскую переговорную группу в Абу-Даби 23 января возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков, что само по себе гарантировало предметность двухдневных бесед. Киев представлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговоры предсказуемо закончились ничем, слишком значительны расхождения позиций. И все же, на будущее обсуждены конкретные механизмы деэскалации – создание буферных зон вдоль линии соприкосновения войск, алгоритмы прекращения огня, новые параметры безопасности в Европе. Никто не хлопнул дверью, переговоры в Абу-Даби будут продолжены в феврале – это позитивно.
Твердые позиции России по "формуле Анкориджа" подчеркнул – в ночь на 24 января – массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по предприятиям ВПК и "объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", включая территорию Киева. После этого удара переговоры продолжались днем – более трех часов, были оценены украинскими чиновниками как "конструктивные". Reuters явно лукавит, сообщая, что переговоры в Абу-Даби прервались "после ночной бомбардировки Украины Россией".
По информации американского журнала Military Watch, дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России 24 января впервые применили по Киеву 12 сверхзвуковых ракет Х-22 "Буря", которые невозможно перехватить украинскими (натовскими) комплексами ПВО из-за высокой скорости – до 4,6 Маха. Мэр Виталий Кличко 25 января сообщил, что в украинской столице остаются без отопления около 1700 многоквартирных домов. Лидер бандеровцев Владимир Зеленский сообщил о применении Россией за неделю более 1700 ударных дронов, 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет. Генерация электричества в Киеве практически остановлена, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 окончательно разрушены. В Киевской области поражены подстанции, передающие электроэнергию от АЭС.
Советская сверхзвуковая ракета Х-22 "Буря" по боевым характеристикам близка к современными гиперзвуковым "Искандерам", "Кинжалам", "Цирконам", и гарантирует высокоточное поражение целей на дальности до 600 км. Модернизированная Х-32 летает на 1000 км. "Буря" над Киевом неустранима, даже самыми современными зенитными ракетными комплексами США и НАТО. По данным командования ВСУ, российские бомбардировщики с 2022 года применили около 300 ракет Х-22/Х-32 по целям в зоне СВО, при этом украинская (натовская) ПВО не смогла перехватить ни одной из них. Что из этого следует?
Украина – на грани технологической катастрофы. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания потеряла до 70 процентов своих генерирующих мощностей. Восстановление энергетического сектора обойдется в 65-70 млрд долларов, и потребует новых активов. Реконструкция не поможет, необходимо создавать новую энергосистему. Без энергосистемы невозможно сохранить оперативный тыл и логистику ВСУ. Поэтому Зеленский не спешит возвращаться в замерзающий Киев, совершает турне по Европе, горячо и отчаянно призывает хозяев и спонсоров "к оружию". Безрассудно угрожает из Литвы народу Республики Беларусь. "Собака лает – караван идет".
Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини сегодня дал Зеленскому трезвый совет: "Ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее". Это редкое исключение. Большинство европейских союзников по НАТО сделали конфликт основой своих интересов. Правда, сами воевать с Россией не намерены – требуют от Киева продержаться еще полтора-два года. Мобилизационные ресурсы ВСУ не беспредельны. В западном рейтинге военной мощи Global Firepower Украина находится на 20 месте – ниже Испании и Египта.
Отказ Киева от капитуляции сегодня лишь создает новые проблемы на завтра. Итальянское издание L'Antidiplomatico утверждает: за два года "Россия просто сотрет Украину в порошок". Пустые декларации о создании военной "оси" Рим – Берлин бандеровцам не помогут. Немецкие генералы считают, что Европа без поддержки США беззащитна. Роланд Катер вчера заявил: "Для создания отдельной европейской армии у нас нет структуры, средств управления, штабов и финансов… Европа еще много лет не будет готова к войне против России, возможно, никогда".
С другой стороны, президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли: войну на Украине необходимо закончить, Европа должна научиться жить в мире с Россией. Увы, европейцы используют все средства, чтобы "динамить" переговоры. Их аморально-иллюзорная стратегия – продлить войну до 2029 года, когда к власти придет кандидат от демпартии, и возобновит "Drang nach Osten".
Американское издание The American Conservative констатировало: "Европейские лидеры слишком слабы, чтобы справиться с проблемой самостоятельно, и отказываются делегировать решение кому-либо другому. Поэтому унижения будут продолжаться до тех пор, пока европейцы не проглотят свою гордость, не признают, что война проиграна, и не поймут, что им нужно жить рядом с русскими".
Американцы раньше поняли поняли: попытками уничтожить Россию Запад навлек на себя "колоссальные проблемы собственной безопасности... Участь, которую изначально готовили для Москвы, переместилась на улицы Киева... Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались... Теперь остается ждать только безоговорочной капитуляции, вызванной крахом Украины".
Раньше или позже, киевский режим и бандеровская армия будут уничтожены. Условия, на которых завершится военный конфликт, будут гораздо более болезненными для НАТО, чем сегодняшние требования России. Объем исторического возмездия растет.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.