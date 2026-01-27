В СНГ планируют создать базовую организацию профобразования специалистов здравоохранения
Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ доработали и согласовали проект соответствующего Положения.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На площадке Содружества планируют создать базовую организацию профессионального образования специалистов здравоохранения, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Проект соответствующего Положения доработали на заседании экспертной группы в штаб-квартире Содружества.
“В мероприятии участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. С учетом состоявшегося обсуждения эксперты доработали и согласовали проект Положения. Документ планируется внести в установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ”, — говорится в сообщении.
Необходимость создания базовой организации обусловлена особой актуальностью проблемы качества подготовки специалистов здравоохранения в условиях дефицита и дисбаланса медицинских кадров, пояснили в пресс-службе.
Статус базовой организации предлагают придать Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в целях развития высшего и дополнительного профессионального образования, а также совершенствования основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государствах-участниках СНГ.
Академия — крупнейший учебный, научный и методический федеральный центр дополнительного и послевузовского профессионального образования медицинских кадров РФ. В ней функционируют:
6 факультетов;
94 кафедры;
клиника;
НИИ молекулярной и персонализированной медицины;
Институт методологии профессионального развития;
Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр;
Центр контроля качества иммуногистохимических исследований;
Центр трансляции доказательных медицинских знаний;
Центр экстрапирамидных и когнитивных расстройств;
научная библиотека;
музей.