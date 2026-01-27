https://uz.sputniknews.ru/20260127/v-sng-planiruyut-sozdat-bazovuyu-organizatsiyu-profobrazovaniya-spetsialistov-zdravooxraneniya-55290141.html

В СНГ планируют создать базовую организацию профобразования специалистов здравоохранения

В СНГ планируют создать базовую организацию профобразования специалистов здравоохранения

Sputnik Узбекистан

Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ доработали и согласовали проект соответствующего Положения

2026-01-27T09:50+0500

2026-01-27T09:50+0500

2026-01-27T09:50+0500

общество

снг

медицина

образование

подготовка

кадры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/39987923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ee4f308c2534fd63942104fe16f8656.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На площадке Содружества планируют создать базовую организацию профессионального образования специалистов здравоохранения, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Проект соответствующего Положения доработали на заседании экспертной группы в штаб-квартире Содружества.Необходимость создания базовой организации обусловлена особой актуальностью проблемы качества подготовки специалистов здравоохранения в условиях дефицита и дисбаланса медицинских кадров, пояснили в пресс-службе.Статус базовой организации предлагают придать Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в целях развития высшего и дополнительного профессионального образования, а также совершенствования основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государствах-участниках СНГ.Академия — крупнейший учебный, научный и методический федеральный центр дополнительного и послевузовского профессионального образования медицинских кадров РФ. В ней функционируют:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг страны медицина сотрудничество