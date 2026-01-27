Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260127/v-sng-planiruyut-sozdat-bazovuyu-organizatsiyu-profobrazovaniya-spetsialistov-zdravooxraneniya-55290141.html
В СНГ планируют создать базовую организацию профобразования специалистов здравоохранения
В СНГ планируют создать базовую организацию профобразования специалистов здравоохранения
Sputnik Узбекистан
Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ доработали и согласовали проект соответствующего Положения
2026-01-27T09:50+0500
2026-01-27T09:50+0500
общество
снг
медицина
образование
подготовка
кадры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/39987923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ee4f308c2534fd63942104fe16f8656.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На площадке Содружества планируют создать базовую организацию профессионального образования специалистов здравоохранения, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Проект соответствующего Положения доработали на заседании экспертной группы в штаб-квартире Содружества.Необходимость создания базовой организации обусловлена особой актуальностью проблемы качества подготовки специалистов здравоохранения в условиях дефицита и дисбаланса медицинских кадров, пояснили в пресс-службе.Статус базовой организации предлагают придать Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в целях развития высшего и дополнительного профессионального образования, а также совершенствования основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государствах-участниках СНГ.Академия — крупнейший учебный, научный и методический федеральный центр дополнительного и послевузовского профессионального образования медицинских кадров РФ. В ней функционируют:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/39987923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5028d8b187e5193ec3677afc3cf6b9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
снг страны медицина сотрудничество
снг страны медицина сотрудничество

В СНГ планируют создать базовую организацию профобразования специалистов здравоохранения

09:50 27.01.2026
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкXVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран-членов СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2026
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ доработали и согласовали проект соответствующего Положения.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На площадке Содружества планируют создать базовую организацию профессионального образования специалистов здравоохранения, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Проект соответствующего Положения доработали на заседании экспертной группы в штаб-квартире Содружества.
“В мероприятии участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. С учетом состоявшегося обсуждения эксперты доработали и согласовали проект Положения. Документ планируется внести в установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ”, — говорится в сообщении.
Необходимость создания базовой организации обусловлена особой актуальностью проблемы качества подготовки специалистов здравоохранения в условиях дефицита и дисбаланса медицинских кадров, пояснили в пресс-службе.
Статус базовой организации предлагают придать Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в целях развития высшего и дополнительного профессионального образования, а также совершенствования основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государствах-участниках СНГ.
Академия — крупнейший учебный, научный и методический федеральный центр дополнительного и послевузовского профессионального образования медицинских кадров РФ. В ней функционируют:
6 факультетов;
94 кафедры;
клиника;
НИИ молекулярной и персонализированной медицины;
Институт методологии профессионального развития;
Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр;
Центр контроля качества иммуногистохимических исследований;
Центр трансляции доказательных медицинских знаний;
Центр экстрапирамидных и когнитивных расстройств;
научная библиотека;
музей.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0