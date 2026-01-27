https://uz.sputniknews.ru/20260127/v-top-5-stran-kuda-uzbekistan-postavlyaet-stroymaterialy-lidiruet-rossiya-55296825.html
В топ-5 стран, куда Узбекистан поставляет стройматериалы, лидирует Россия
Sputnik Узбекистан
По итогам 2025-го производство стройматериалов в республике превысило 52 трлн. сумов, экспорт вырос более чем на 40%
Россия стала главным покупателем узбекистанских стройматериалов в 2025 году, закупив в республике товаров этой категории на $251 млн.В течение прошлого года в Узбекистане произвели:Это позволило полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.Экспортный план 2025 года выполнен на 100%, что на 142% превысило показатели предыдущего года. Наибольшие темпы роста продемонстрировали алюминиевые материалы, керамическая продукция, изделия из мрамора и гранита, стекольная продукция, цемент и вяжущие материалы, изделия из ПВХ и пластмасс, уточнили в пресс-службе ассоциации.Основными экспортными рынками стали Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Азербайджан, где объемы поставок заметно увеличились. Лидирующими регионами по экспорту стали город Ташкент ($291 млн) и столичная область ($201 млн), а также Самаркандская, Навоийская, Ферганская, Андижанская и Хорезмская области.Подробности - в инфографике Sputnik Узбекистан.
“По итогам 2025 года объем производства строительных материалов достиг 52,6 трлн. сумов, экспорт составил 1,2 млрд. долларов США, а освоенные инвестиции превысили 2,4 млрд. долларов. В рамках программы локализации произведено продукции на сумму 4,4 трлн. сумов”, — говорится в сообщении ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари".
В течение прошлого года в Узбекистане произвели:
40 млн кв. м строительного стекла;
47 млн. кв. м керамической плитки;
110 млн. кв. м гипсокартонных листов;
336 тыс. тонн сухих строительных смесей и 830 тыс. единиц санитарно-технических изделий.
Это позволило полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.
Экспортный план 2025 года выполнен на 100%, что на 142% превысило показатели предыдущего года. Наибольшие темпы роста продемонстрировали алюминиевые материалы, керамическая продукция, изделия из мрамора и гранита, стекольная продукция, цемент и вяжущие материалы, изделия из ПВХ и пластмасс, уточнили в пресс-службе ассоциации.
Основными экспортными рынками стали Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Азербайджан, где объемы поставок заметно увеличились. Лидирующими регионами по экспорту стали город Ташкент ($291 млн) и столичная область ($201 млн), а также Самаркандская, Навоийская, Ферганская, Андижанская и Хорезмская области.
Подробности - в инфографике Sputnik Узбекистан.