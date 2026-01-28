https://uz.sputniknews.ru/20260128/dinamika-obema-vvp-uzbekistana-za-5-let-55324958.html
Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет — инфографика
Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет — инфографика
Нацкомстат опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2021 по 2025 годы
По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе–декабре 2025 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов.Этот показатель увеличился на 7,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.Объем ВВП по годам выглядит следующим образом:
Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет — инфографика
Нацкомстат опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2021 по 2025 годы.
По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе–декабре 2025 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов.
Этот показатель увеличился на 7,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
Объем ВВП по годам выглядит следующим образом:
2021 год — 861,2 трлн сумов;
2022 год — 1 041,9 трлн сумов;
2023 год — 1 261,8 трлн сумов;
2024 год — 1 535,4 трлн сумов;
2025 год — 1 849,7 трлн сумов.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.