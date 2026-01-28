Лавров встретился с послами государств-участников СНГ
© МИД Российской ФедерацииВстреча МИД Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств-участников СНГ
© МИД Российской Федерации
В прошедшей дискуссии также участвовали генсек Содружества Сергей Лебедев и руководители исполнительных органов других евразийских структур.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послами государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба российского МИД.
“27 января в Москве состоялась традиционная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников Содружества Независимых Государств, аккредитованными в России. В ней также приняли участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и руководители исполнительных органов других евразийских структур. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году”, — говорится в сообщении.
Стороны наметили задачи на ближайшую перспективу, включая:
укрепление внешнеполитической координации;
наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности.