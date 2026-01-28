Узбекистан
Лавров встретился с послами государств-участников СНГ
Лавров встретился с послами государств-участников СНГ
Sputnik Узбекистан
В прошедшей дискуссии также участвовали генсек Содружества Сергей Лебедев и руководители исполнительных органов других евразийских структур
2026-01-28T15:30+0500
2026-01-28T15:30+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55325927_0:26:720:431_1920x0_80_0_0_40b431acfc9a5b58c25f553355c73574.jpg
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послами государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба российского МИД.Стороны наметили задачи на ближайшую перспективу, включая:
Лавров встретился с послами государств-участников СНГ

15:30 28.01.2026
В прошедшей дискуссии также участвовали генсек Содружества Сергей Лебедев и руководители исполнительных органов других евразийских структур.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послами государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба российского МИД.
“27 января в Москве состоялась традиционная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников Содружества Независимых Государств, аккредитованными в России. В ней также приняли участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и руководители исполнительных органов других евразийских структур. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году”, — говорится в сообщении.
Стороны наметили задачи на ближайшую перспективу, включая:
укрепление внешнеполитической координации;
наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности.
