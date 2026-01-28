Почти 2 тысячи вызовов поступило через кнопки "SOS" в Самарканде
© SputnikВ Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии.
Массовую установку таких устройств начали в июле 2024 года. Тогда в области функционировало чуть более 180 кнопок.
САМАРКАНД, 28 янв — Sputnik. В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии. Тревожные кнопки, кнопки экстренного вызова "SOS", интеллектуальное видеонаблюдение с функцией Face ID и система распознавания номерных знаков Number ID становятся важной частью защиты жителей и гостей региона, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Сегодня безопасность — это не только присутствие сотрудников на улицах, но и современные технологии, которые позволяют реагировать максимально быстро и точно", — отметил начальник Службы охраны при УВД области Мирзоим Мирзарахмедов.
Одним из ключевых элементов системы стали тревожные кнопки и кнопки экстренного вызова "SOS". Массовую установку таких устройств начали в июле 2024 года. Тогда в области функционировало чуть более 180 кнопок.
По данным Службы охраны, в 2025 году приняли около 2 тыс. сигналов с кнопок "SOS", установленных в общественных местах и на объектах социальной инфраструктуры. В настоящее время в области действует 725 кнопок "SOS", из них 271 — в Самарканде. Кроме того, установили 8 026 тревожных кнопок на объектах образования, экономики и социальной сферы.
К примеру, тревожными кнопками обеспечили 1 274 школы, 504 ДОО, 19 техникумов и лицеев, а также 15 вузов.
"За каждой цифрой статистики стоит конкретная ситуация и человеческая жизнь. Почти две тысячи человек смогли получить помощь в критический момент, просто нажав кнопку", — подчеркнул Мирзоим Мирзарахмедов.
Кнопки "SOS" чаще всего используют при уличных конфликтах, драках и других опасных ситуациях. Сигнал поступает в центр мониторинга, после чего на место выезжает группа экстренного реагирования, оснащенная боди-камерами и планшетами с навигацией.
Параллельно развивают систему видеонаблюдения. Сегодня 293 объекта и входные зоны в общественных местах оборудовали камерами с функцией распознавания лиц (Face ID), интегрированной в платформу МВД "Калкон". Технологию уже используют в судах, банках, административных зданиях и на охраняемых объектах.
В пилотном режиме в регионе внедряют и систему Number ID, автоматически распознающую номерные знаки автомобилей и определяющую их статус по принципу "свой — чужой". В настоящее время технологию применяют в некоторых махаллях и гостиницах, позволяя оперативно выявлять транспорт, находящийся в розыске.
По итогам прошлого года, благодаря новым технологиям удалось предотвратить 638 преступлений и правонарушений, задержать более 2 100 лиц за административные нарушения и раскрыть 67 преступлений.