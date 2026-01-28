Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260128/pochti-2-tysyachi-vyzovov-postupilo-cherez-knopki-sos-v-samarkande-55334934.html
Почти 2 тысячи вызовов поступило через кнопки "SOS" в Самарканде
Почти 2 тысячи вызовов поступило через кнопки "SOS" в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Массовую установку таких устройств начали в июле 2024 года. Тогда в области функционировало чуть более 180 кнопок.
2026-01-28T18:00+0500
2026-01-28T18:00+0500
общество
безопасность
технологии
самарканд
узбекистан
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55331570_0:133:1536:997_1920x0_80_0_0_cfb57ed5fa43dcf4cc2ff0114aca7430.jpg
САМАРКАНД, 28 янв — Sputnik. В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии. Тревожные кнопки, кнопки экстренного вызова "SOS", интеллектуальное видеонаблюдение с функцией Face ID и система распознавания номерных знаков Number ID становятся важной частью защиты жителей и гостей региона, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Одним из ключевых элементов системы стали тревожные кнопки и кнопки экстренного вызова "SOS". Массовую установку таких устройств начали в июле 2024 года. Тогда в области функционировало чуть более 180 кнопок.По данным Службы охраны, в 2025 году приняли около 2 тыс. сигналов с кнопок "SOS", установленных в общественных местах и на объектах социальной инфраструктуры. В настоящее время в области действует 725 кнопок "SOS", из них 271 — в Самарканде. Кроме того, установили 8 026 тревожных кнопок на объектах образования, экономики и социальной сферы.К примеру, тревожными кнопками обеспечили 1 274 школы, 504 ДОО, 19 техникумов и лицеев, а также 15 вузов.Кнопки "SOS" чаще всего используют при уличных конфликтах, драках и других опасных ситуациях. Сигнал поступает в центр мониторинга, после чего на место выезжает группа экстренного реагирования, оснащенная боди-камерами и планшетами с навигацией.Параллельно развивают систему видеонаблюдения. Сегодня 293 объекта и входные зоны в общественных местах оборудовали камерами с функцией распознавания лиц (Face ID), интегрированной в платформу МВД "Калкон". Технологию уже используют в судах, банках, административных зданиях и на охраняемых объектах.В пилотном режиме в регионе внедряют и систему Number ID, автоматически распознающую номерные знаки автомобилей и определяющую их статус по принципу "свой — чужой". В настоящее время технологию применяют в некоторых махаллях и гостиницах, позволяя оперативно выявлять транспорт, находящийся в розыске.По итогам прошлого года, благодаря новым технологиям удалось предотвратить 638 преступлений и правонарушений, задержать более 2 100 лиц за административные нарушения и раскрыть 67 преступлений.
самарканд
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55331570_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_445fccad376249e3f2fd5cacaba89df2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кнопки "sos" самарканд вызовы
кнопки "sos" самарканд вызовы

Почти 2 тысячи вызовов поступило через кнопки "SOS" в Самарканде

18:00 28.01.2026
© SputnikВ Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии.
В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2026
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Массовую установку таких устройств начали в июле 2024 года. Тогда в области функционировало чуть более 180 кнопок.
САМАРКАНД, 28 янв — Sputnik. В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии. Тревожные кнопки, кнопки экстренного вызова "SOS", интеллектуальное видеонаблюдение с функцией Face ID и система распознавания номерных знаков Number ID становятся важной частью защиты жителей и гостей региона, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Сегодня безопасность — это не только присутствие сотрудников на улицах, но и современные технологии, которые позволяют реагировать максимально быстро и точно", — отметил начальник Службы охраны при УВД области Мирзоим Мирзарахмедов.
© SputnikВ Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии.
В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2026
В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии.
© Sputnik
Одним из ключевых элементов системы стали тревожные кнопки и кнопки экстренного вызова "SOS". Массовую установку таких устройств начали в июле 2024 года. Тогда в области функционировало чуть более 180 кнопок.
© SputnikВ Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии.
В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2026
В Самаркандской области система общественной безопасности все активнее опирается на современные цифровые технологии.
© Sputnik
По данным Службы охраны, в 2025 году приняли около 2 тыс. сигналов с кнопок "SOS", установленных в общественных местах и на объектах социальной инфраструктуры. В настоящее время в области действует 725 кнопок "SOS", из них 271 — в Самарканде. Кроме того, установили 8 026 тревожных кнопок на объектах образования, экономики и социальной сферы.
К примеру, тревожными кнопками обеспечили 1 274 школы, 504 ДОО, 19 техникумов и лицеев, а также 15 вузов.
"За каждой цифрой статистики стоит конкретная ситуация и человеческая жизнь. Почти две тысячи человек смогли получить помощь в критический момент, просто нажав кнопку", — подчеркнул Мирзоим Мирзарахмедов.
Кнопки "SOS" чаще всего используют при уличных конфликтах, драках и других опасных ситуациях. Сигнал поступает в центр мониторинга, после чего на место выезжает группа экстренного реагирования, оснащенная боди-камерами и планшетами с навигацией.
Параллельно развивают систему видеонаблюдения. Сегодня 293 объекта и входные зоны в общественных местах оборудовали камерами с функцией распознавания лиц (Face ID), интегрированной в платформу МВД "Калкон". Технологию уже используют в судах, банках, административных зданиях и на охраняемых объектах.
В пилотном режиме в регионе внедряют и систему Number ID, автоматически распознающую номерные знаки автомобилей и определяющую их статус по принципу "свой — чужой". В настоящее время технологию применяют в некоторых махаллях и гостиницах, позволяя оперативно выявлять транспорт, находящийся в розыске.
По итогам прошлого года, благодаря новым технологиям удалось предотвратить 638 преступлений и правонарушений, задержать более 2 100 лиц за административные нарушения и раскрыть 67 преступлений.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0