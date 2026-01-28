Для работы мигрантов из Узбекистана в ЕАЭС нужны признанные медицинские документы — видео

https://uz.sputniknews.ru/20260128/rabota-migrantov-iz-uzbekistana-v-eaeu-55337149.html

Трудовые мигранты из Узбекистана должны иметь медицинские документы, признаваемые в странах ЕАЭС. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.По его словам, в странах Союза по-прежнему существуют сложности с взаимным признанием медицинских документов, однако эти вопросы постепенно решаются, поскольку "интеграция идет на уровне наднациональных документов".Онищенко подчеркнул, что требования к трудовой миграции не случайны — они соответствуют мировым стандартам и направлены на обеспечение санитарной и эпидемиологической безопасности. При этом, одной из самых сложных тем остается нелегальная миграция.Отдельно он отметил роль узбекских диаспор в России. По его словам, это легальные и авторитетные сообщества, которые сохраняют культуру и язык, помогают семьям мигрантов и защищают права своих соотечественников.Через общественные организации, министерства иностранных дел и правительства эта тема постоянно остается в фокусе внимания, отметил Геннадий Онищенко.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

