https://uz.sputniknews.ru/20260128/rabota-migrantov-iz-uzbekistana-v-eaeu-55337149.html
Для работы мигрантов из Узбекистана в ЕАЭС нужны признанные медицинские документы — видео
Для работы мигрантов из Узбекистана в ЕАЭС нужны признанные медицинские документы — видео
Sputnik Узбекистан
Через общественные организации, министерства иностранных дел и правительства эта тема постоянно остается в фокусе внимания, отметил Геннадий Онищенко.
2026-01-28T18:45+0500
2026-01-28T18:45+0500
2026-01-28T18:45+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
sputnik
узбекистан
геннадий онищенко
пресс-центр
трудовая миграция
трудовые мигранты
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55337513_0:37:1313:776_1920x0_80_0_0_038c86106003c11bcaae128543dfb42b.jpg
Трудовые мигранты из Узбекистана должны иметь медицинские документы, признаваемые в странах ЕАЭС. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.По его словам, в странах Союза по-прежнему существуют сложности с взаимным признанием медицинских документов, однако эти вопросы постепенно решаются, поскольку "интеграция идет на уровне наднациональных документов".Онищенко подчеркнул, что требования к трудовой миграции не случайны — они соответствуют мировым стандартам и направлены на обеспечение санитарной и эпидемиологической безопасности. При этом, одной из самых сложных тем остается нелегальная миграция.Отдельно он отметил роль узбекских диаспор в России. По его словам, это легальные и авторитетные сообщества, которые сохраняют культуру и язык, помогают семьям мигрантов и защищают права своих соотечественников.Через общественные организации, министерства иностранных дел и правительства эта тема постоянно остается в фокусе внимания, отметил Геннадий Онищенко.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55337513_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_4b2c58783c989c95c0483f0c84755172.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мигранты узбекистан работа еаэс геннадий онищенко
мигранты узбекистан работа еаэс геннадий онищенко
Для работы мигрантов из Узбекистана в ЕАЭС нужны признанные медицинские документы — видео
Эксклюзив
Через общественные организации, министерства иностранных дел и правительства эта тема постоянно остается в фокусе внимания, отметил Геннадий Онищенко.
Трудовые мигранты из Узбекистана должны иметь медицинские документы, признаваемые в странах ЕАЭС. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.
По его словам, в странах Союза по-прежнему существуют сложности с взаимным признанием медицинских документов, однако эти вопросы постепенно решаются, поскольку "интеграция идет на уровне наднациональных документов".
Онищенко подчеркнул, что требования к трудовой миграции не случайны — они соответствуют мировым стандартам и направлены на обеспечение санитарной и эпидемиологической безопасности. При этом, одной из самых сложных тем остается нелегальная миграция.
Отдельно он отметил роль узбекских диаспор в России. По его словам, это легальные и авторитетные сообщества, которые сохраняют культуру и язык, помогают семьям мигрантов и защищают права своих соотечественников.
Через общественные организации, министерства иностранных дел и правительства эта тема постоянно остается в фокусе внимания, отметил Геннадий Онищенко.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан