Узбекские мед и черешня вошли в каталог премиальной продукции престижных выставок в КНР

2026-01-28T16:15+0500

2026-01-28T16:15+0500

2026-01-28T16:45+0500

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Узбекский мед и черешня вошли в каталог премиальной продукции престижных выставок в КНР, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, важным шагом стало размещение продукции под брендом "Made in Uzbekistan" на новой цифровой платформе "Guangdong Flavors", открывающей прямой доступ к дистрибьюторам, крупным импортерам и конечным покупателям по всему Китаю.По словам вице-президента компании "Efoodline Network Technology" Го Вэньона, экспорт узбекского маша, черешни, изюма, орехов и сушеной продукции в Китай вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Дополнительный импульс развитию торговли придал запуск в 2025 году прямых карго-рейсов по маршруту Ташкент – Гуанчжоу, сокративших время доставки до 5,5 часа.“В ближайшей перспективе планируется запуск проекта "Cherry Express", который позволит доставлять узбекские фрукты и овощи на рынки региона Гуандун – Гонконг – Макао в максимально короткие сроки, сохраняя их свежесть и качество”, — говорится в сообщении.

