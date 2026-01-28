Узбекские мед и черешня вошли в каталог премиальной продукции престижных выставок в КНР

https://uz.sputniknews.ru/20260128/uzbekskie-med-i-chereshnya-voshli-v-katalog-premialnoy-produktsii-prestijnyx-vystavok-v-knr-55327075.html
В ближайшей перспективе планируют запуск проекта "Cherry Express", который позволит доставлять узбекские фрукты и овощи на рынки региона Гуандун - Гонконг - Макао в максимально короткие сроки, сохраняя их свежесть и качество
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Узбекский мед и черешня вошли в каталог премиальной продукции престижных выставок в КНР, сообщает
ИА "Дунё".
“На престижных выставках "China Import & Export Food Spring-Festival Fair" и "Belt and Road Expo of Curated Collections" посетители смогли познакомиться не только с традиционными узбекскими сладостями и переработанной сельхозпродукцией, но и с изделиями народных ремесел. Особое внимание привлекли подарочный набор "Silk Road", а также узбекский мед и свежая черешня, которые вошли в каталог премиальной продукции выставки и уже продвигаются на китайском рынке как в офлайн-, так и в онлайн-формате”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, важным шагом стало размещение продукции под брендом "Made in Uzbekistan" на новой цифровой платформе "Guangdong Flavors", открывающей прямой доступ к дистрибьюторам, крупным импортерам и конечным покупателям по всему Китаю.
По словам вице-президента компании "Efoodline Network Technology" Го Вэньона, экспорт узбекского маша, черешни, изюма, орехов и сушеной продукции в Китай вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Дополнительный импульс развитию торговли придал запуск в 2025 году прямых карго-рейсов по маршруту Ташкент – Гуанчжоу, сокративших время доставки до 5,5 часа.
“В ближайшей перспективе планируется запуск проекта "Cherry Express", который позволит доставлять узбекские фрукты и овощи на рынки региона Гуандун – Гонконг – Макао в максимально короткие сроки, сохраняя их свежесть и качество”, — говорится в сообщении.