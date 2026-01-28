https://uz.sputniknews.ru/20260128/v-eaes-vzyali-kurs-na-razvitie-vodorodnogo-transporta-55324454.html

В ЕАЭС взяли курс на развитие водородного транспорта

Одобренный документ будет способствовать сотрудничеству государств-членов по производству новых видов экологичного транспорта на водородных топливных элементах и водородном топливе, а также созданию соответствующей заправочной инфраструктуры в странах Союза

2026-01-28T13:50+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48726374_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ac47a3c9ac433d08dc058258422f3437.jpg

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства водородного транспорта", сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ задает курс на формирование сотрудничества государств-членов по производству новых видов экологичного транспорта на водородных топливных элементах и водородном топливе, а также создание соответствующей заправочной инфраструктуры в странах Союза.В числе ключевых направлений развития сотрудничества в рамках ЕЭАС, отраженных в рекомендации, отмечают:

