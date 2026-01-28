https://uz.sputniknews.ru/20260128/v-eaes-vzyali-kurs-na-razvitie-vodorodnogo-transporta-55324454.html
В ЕАЭС взяли курс на развитие водородного транспорта
В ЕАЭС взяли курс на развитие водородного транспорта
Одобренный документ будет способствовать сотрудничеству государств-членов по производству новых видов экологичного транспорта на водородных топливных элементах и водородном топливе, а также созданию соответствующей заправочной инфраструктуры в странах Союза
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства водородного транспорта", сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ задает курс на формирование сотрудничества государств-членов по производству новых видов экологичного транспорта на водородных топливных элементах и водородном топливе, а также создание соответствующей заправочной инфраструктуры в странах Союза.В числе ключевых направлений развития сотрудничества в рамках ЕЭАС, отраженных в рекомендации, отмечают:
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства водородного транспорта", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ задает курс на формирование сотрудничества государств-членов по производству новых видов экологичного транспорта на водородных топливных элементах и водородном топливе, а также создание соответствующей заправочной инфраструктуры в странах Союза.
"Рекомендация будет содействовать поступательному развитию опытного инновационного производства водородного транспорта. Это позволит создать технологические заделы в данной сфере и приблизиться к стандартам мировых лидеров отрасли", — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
В числе ключевых направлений развития сотрудничества в рамках ЕЭАС, отраженных в рекомендации, отмечают:
развитие цепочек поставок комплектующих для изготовления образцов водородного транспорта;
обмен опытом практической реализации пилотных проектов;
инициирование демонстрационных проектов для повышения доверия населения к новым видам топлива;
формирование центров евразийских водородных компетенций;
адаптацию существующих машиностроительных заводов под выпуск компонентов для водородной техники.