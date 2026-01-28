https://uz.sputniknews.ru/20260128/vklad-otrasley-ekonomiki-v-vvp-uzbekistana-55335654.html
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–декабре 2025 года объем валового внутреннего продукта Республики Узбекистан в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов.
По данным Нацкомстата, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в 2025 году стали сфера услуг — 48,6% и промышленность — 26,8%.
Объем оказанных рыночных услуг в РУз в 2025 году составил 1,05 квадриллиона сумов. По темпам роста лидировали финансовые услуги.
В 2025 году в Узбекистане произвели промышленной продукции на 1,1 квадриллиона сумов.
Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В январе–декабре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Темпы экономического роста — результат положительной динамики в основных отраслях экономики.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.