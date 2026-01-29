https://uz.sputniknews.ru/20260129/chislennost-naseleniya-v-uzbekistane-55347048.html

Численность населения в Узбекистане — инфографика

Численность населения в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область

2026-01-29T15:42+0500

2026-01-29T15:42+0500

2026-01-29T15:42+0500

инфографика

население

узбекистан

статистика

самаркандская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55345236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_825feca14734e2442add94fb624595b7.png

По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38 236 704 человека.Этот показатель увеличился на 693,5 тыс. человек или 1,8 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область — 4 380 тыс. человек (+1,8%).Список замыкает Сырдарьинская область — 0,946 человек (1,7%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

население узбекистан численность самаркандская область