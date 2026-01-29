https://uz.sputniknews.ru/20260129/chislennost-naseleniya-v-uzbekistane-55347048.html
Численность населения в Узбекистане — инфографика
Численность населения в Узбекистане — инфографика
Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область
По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38 236 704 человека.Этот показатель увеличился на 693,5 тыс. человек или 1,8 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область — 4 380 тыс. человек (+1,8%).Список замыкает Сырдарьинская область — 0,946 человек (1,7%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
