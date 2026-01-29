Узбекистан
Численность населения в Узбекистане — инфографика
Численность населения в Узбекистане — инфографика
Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область
2026-01-29T15:42+0500
2026-01-29T15:42+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55345236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_825feca14734e2442add94fb624595b7.png
По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38 236 704 человека.Этот показатель увеличился на 693,5 тыс. человек или 1,8 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область — 4 380 тыс. человек (+1,8%).Список замыкает Сырдарьинская область — 0,946 человек (1,7%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Численность населения в Узбекистане — инфографика

15:42 29.01.2026
Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область.
По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38 236 704 человека.
Этот показатель увеличился на 693,5 тыс. человек или 1,8 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Самым густонаселенным регионом республики является Самаркандская область — 4 380 тыс. человек (+1,8%).
Список замыкает Сырдарьинская область — 0,946 человек (1,7%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
