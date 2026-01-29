https://uz.sputniknews.ru/20260129/detskie-ombudsmeny-dvux-stran-pomogli-vozvratit-v-uzbekistan-iz-rf-14-detey-55346291.html

Детские омбудсмены двух стран помогли возвратить в Узбекистан из РФ 14 детей

Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, создали все необходимые условия в местах их временного пребывания

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Совместная работа детских омбудсменов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 14 юных узбекистанцев, находившихся в РФ и оставшихся без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса РУз по правам ребенка.По информации пресс-службы, процесс возвращения был организован при тесном взаимодействии детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, обеспечили все необходимые условия в местах их временного пребывания.Напомним, что Узбекистане в 2022 году сформировали специальную межведомственную группу по установлению и возвращению на родину маленьких граждан республики, оставшихся без родителей в России. За прошедшее время официальные органы страны сообщили о возвращении из РФ более 100 детей.

