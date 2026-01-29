Детские омбудсмены двух стран помогли возвратить в Узбекистан из РФ 14 детей

https://uz.sputniknews.ru/20260129/detskie-ombudsmeny-dvux-stran-pomogli-vozvratit-v-uzbekistan-iz-rf-14-detey-55346291.html
Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, создали все необходимые условия в местах их временного пребывания
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Совместная работа детских омбудсменов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 14 юных узбекистанцев, находившихся в РФ и оставшихся без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса РУз по правам ребенка.По информации пресс-службы, процесс возвращения был организован при тесном взаимодействии детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, обеспечили все необходимые условия в местах их временного пребывания.Напомним, что Узбекистане в 2022 году сформировали специальную межведомственную группу по установлению и возвращению на родину маленьких граждан республики, оставшихся без родителей в России. За прошедшее время официальные органы страны сообщили о возвращении из РФ более 100 детей.
"Четырнадцать детей (четверо — из Москвы, шестеро — из Тверской области и еще четверо — из Московской области) были возвращены в нашу страну представителями МВД", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, процесс возвращения был организован при тесном взаимодействии детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, обеспечили все необходимые условия в местах их временного пребывания.
"Уполномоченный по правам ребенка выражает благодарность своему российскому коллеге за постоянное и оперативное сотрудничество в обеспечении интересов детей и продолжает взаимный конструктивный диалог", — сказали в пресс-службе.
Напомним, что Узбекистане в 2022 году сформировали специальную межведомственную группу по установлению и возвращению на родину маленьких граждан республики, оставшихся без родителей в России. За прошедшее время официальные органы страны сообщили о возвращении из РФ более 100 детей.