Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина
Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина
Глава МИД РФ сделал ряд заявлений в беседе с журналистами.
2026-01-29T17:46+0500
2026-01-29T18:19+0500
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее госсекретарь США Марко Рубио в своем выступлении перед комитетом Сената по международным отношениям рассказал, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины якобы уже достигнуто. Он добавил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Вашингтона.Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

17:46 29.01.2026 (обновлено: 18:19 29.01.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава МИД РФ сделал ряд заявлений в беседе с журналистами.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в своем выступлении перед комитетом Сената по международным отношениям рассказал, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины якобы уже достигнуто. Он добавил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Вашингтона.
"Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику", — сказал Лавров журналистам.
Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:
Россия в контексте украинского урегулирования будет смотреть на реальные предложения, а не на "публичные игры";
переговорщики России будут продолжать общаться в любом формате;
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Россия, в отличие от Украины и США, не комментирует переговоры, которые должны проходить в закрытом режиме;
киевский режим проводит русофобскую и неонацистскую политику;
политические вопросы в переговорах по украинскому урегулированию были обозначены президентом России Владимиром Путиным, они сохраняют свою силу;
западные гарантии безопасности Украине, цель которых сохранить киевский режим на какой-то части территорий бывшей Украины, вряд ли могут обеспечить надежный мир;
гарантии безопасности, которые поддержала Россия, были согласованы на переговорах с украинской стороной в 2022 году в Стамбуле;
гарантии безопасности, согласованные в 2022 году в Стамбуле, обеспечивали ее коллективный и неделимый характер, обеспечивали безопасность и РФ, и региона, где расположена Украина.
