https://uz.sputniknews.ru/20260129/lavrov-rf-ne-znaet-o-kakix-garantiyax-bezopasnosti-dogovarivalis-ssha-i-ukraina-55352653.html

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ сделал ряд заявлений в беседе с журналистами.

2026-01-29T17:46+0500

2026-01-29T17:46+0500

2026-01-29T18:19+0500

спецоперация россии по защите донбасса

политика

в мире

россия

стамбул

украина

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51403564_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_68ae8defd7fd07f5ac0f21e42995f99b.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее госсекретарь США Марко Рубио в своем выступлении перед комитетом Сената по международным отношениям рассказал, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины якобы уже достигнуто. Он добавил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Вашингтона.Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.

россия

стамбул

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сергей лавров мид россия гарантии безопасности сша украина