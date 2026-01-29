https://uz.sputniknews.ru/20260129/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-indiyskim-kollegoy-55342712.html
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегой
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегой
Бахтиёр Саидов: Наше партнерство с Индией во всех сферах демонстрирует позитивную и динамичную тенденцию
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале. В заключение Саидов выразил уверенность в том, что реализация намеченных в течение года инициатив будет отвечать наилучшим интересам народов Узбекистана и Индии.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.
в своем Telegram-канале.
"Рады провести телефонный разговор с Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Индии. Наше партнерство во всех сферах демонстрирует позитивную и динамичную тенденцию. Обсудили широкую повестку сотрудничества между Узбекистаном и Индией на 2026 год как в двустороннем, так и в многостороннем контексте”, — говорится в сообщении.
В заключение Саидов выразил уверенность в том, что реализация намеченных в течение года инициатив будет отвечать наилучшим интересам народов Узбекистана и Индии.