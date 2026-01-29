Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260129/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-indiyskim-kollegoy-55342712.html
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегой
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегой
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Наше партнерство с Индией во всех сферах демонстрирует позитивную и динамичную тенденцию
2026-01-29T11:15+0500
2026-01-29T11:15+0500
политика
телефонный разговор
узбекистан
индия
министр
мид узбекистана
бахтиер саидов
партнерство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55342569_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_8d4f01627d42f59c4805c4a37eafdadb.png
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале. В заключение Саидов выразил уверенность в том, что реализация намеченных в течение года инициатив будет отвечать наилучшим интересам народов Узбекистана и Индии.
узбекистан
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55342569_161:0:1185:768_1920x0_80_0_0_26572fffb56c3c5b2ee9e0538882b5e2.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
министр иностранныхдел узбекистана бахтиёр саидов телефонный разговор индия партнерство
министр иностранныхдел узбекистана бахтиёр саидов телефонный разговор индия партнерство

Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегой

11:15 29.01.2026
© ИА "Дунё""Бахтиёр Саидов: Партнёрство с Индией динамично растёт во всех сферах".
Бахтиёр Саидов: Партнёрство с Индией динамично растёт во всех сферах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2026
© ИА "Дунё"
Подписаться
Бахтиёр Саидов: Наше партнерство с Индией во всех сферах демонстрирует позитивную и динамичную тенденцию.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.
"Рады провести телефонный разговор с Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Индии. Наше партнерство во всех сферах демонстрирует позитивную и динамичную тенденцию. Обсудили широкую повестку сотрудничества между Узбекистаном и Индией на 2026 год как в двустороннем, так и в многостороннем контексте”, — говорится в сообщении.
В заключение Саидов выразил уверенность в том, что реализация намеченных в течение года инициатив будет отвечать наилучшим интересам народов Узбекистана и Индии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0