Путин наградил посла РФ в Узбекистане орденом Александра Невского

Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Узбекистане Алексея Ерхова орденом Александра Невского.Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Российской Федерации.Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.Алексей Ерхов занимает должность посла РФ в Республике Узбекистан с 2025 года, до этого, с 2017 по 2025 годы, он был послом России в Турции.

