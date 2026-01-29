https://uz.sputniknews.ru/20260129/putin-nagradil-posla-rf-v-uzbekistane-ordenom-aleksandra-nevskogo-55342184.html
Путин наградил посла РФ в Узбекистане орденом Александра Невского
Путин наградил посла РФ в Узбекистане орденом Александра Невского
Sputnik Узбекистан
Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу
2026-01-29T10:16+0500
2026-01-29T10:16+0500
2026-01-29T10:16+0500
общество
президент рф
владимир путин
указ
награждение
посольство россии в узбекистане
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/04/19532120_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_404133667ae50f20ce50e51207450baf.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Узбекистане Алексея Ерхова орденом Александра Невского.Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Российской Федерации.Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.Алексей Ерхов занимает должность посла РФ в Республике Узбекистан с 2025 года, до этого, с 2017 по 2025 годы, он был послом России в Турции.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/04/19532120_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_227c8212fcd069c1f21d5e3f2f279c69.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин награждение посол рф узбекистан орден александр невский алексей ерхов
владимир путин награждение посол рф узбекистан орден александр невский алексей ерхов
Путин наградил посла РФ в Узбекистане орденом Александра Невского
Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Узбекистане Алексея Ерхова орденом Александра Невского.
Соответствующий указ
опубликован на портале правовой информации Российской Федерации.
Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Ерхова Алексея Владимировича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан", — говорится в документе.
Алексей Ерхов занимает должность посла РФ в Республике Узбекистан с 2025 года, до этого, с 2017 по 2025 годы, он был послом России в Турции.