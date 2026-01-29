https://uz.sputniknews.ru/20260129/s-chem-svyazana-postoyannaya-merzlyavost-55341337.html

С чем связана постоянная мерзлявость — врач

Ощущение постоянного холода при нормальной температуре тела может быть вызвано несколькими причинами

Некоторые люди постоянно мерзнут, даже в теплом помещении. Ощущение постоянного холода при нормальной температуре тела может быть вызвано несколькими причинами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева. По словам специалиста, еще одна причина мерзлявости — нарушение кровоснабжения.Кроме того, надо исключить наличие сахарного диабета и определить работу щитовидной железы, рекомендует терапевт."Мы определяем работу щитовидной железы посредством выполнения ультразвука и гормонального статуса. Это основные проблемы, которые связаны с патологическим состоянием, которые могут давать такую симптоматику, плюс недостаток витаминов, минералов, недостаток жировой ткани. Все это будет приводить к ощущению постоянного холода. Поэтому это, скажем так, физиологические особенности, на которых тоже стоит обратить внимание. Какого-то универсального препарата, который тут же вернет тепло организму нет. Поэтому нужно разбираться и искать диагнозы", — заключил врач.

