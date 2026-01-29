https://uz.sputniknews.ru/20260129/svo-do-slavyanska-ostalos-15-km-do-zaporojya--12-do-dobropolya--4-55343119.html

СВО: до Славянска осталось 15 км, до Запорожья — 12, до Доброполья — 4

Российская армия владеет стратегической инициативой, наступает на всех участках фронта, приближая полное освобождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области

Суровые зимние условия не мешают российским войскам планомерно и методично освобождать от бандеровцев новые рубежи, территории и населенные пункты.По информации Генштаба ВС России, за 27 дней января освобождены 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров территории.На Западе Донбасса российские подразделения штурмуют Константиновку, ведут наступательные бои в 4 км от города Доброполье, и в 15 км восточнее города Славянска. Части 20-й гвардейской армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое (это участок фронта около 15 км) – под контролем уже более 90 процентов жилой застройки. Продвижение российской армии к Славянско-Краматорской агломерации необратимо.Подразделения группировки "Днепр" 27 января решительными действиями освободили населенный пункт Новояковлевка, и сегодня российские войска находятся всего в 12 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. "Восточный экспресс" 5-й гвардейской армии динамично продвигается в восточной части Запорожской области, там в январе освобождены четыре населенных пункта.В ходе активных наступательных действий на Харьковском направлении группировка войск "Запад" 27 января освободила населенный пункт Купянск-Узловой, расположенный южнее города Купянска. Первая танковая армия уничтожает формирования противника, окруженные на левом берегу реки Оскол. По данным российского Генштаба, в блокированном районе площадью около 24 квадратных километров остаются до 800 украинских боевиков. Здесь Россия не остановится. Неслучайно командование ВСУ активно перебрасывает на Харьковское направление резервы – подразделения ГУР, 169-ю механизированную бригаду, инженерные части.Расширяя полосу безопасности в Сумской области, группировка войск "Север" за месяц освободила четыре населенных пункта. В Середино-Будском районе комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт 5-го пограничного отряда ГПСУ. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись на семи участках, а в Глуховском районе – на трех. Ранее российские войска освободили Комаровку в Сумской области.Украинское командование теряется в определении направления главного удара, не исключает наступления ВС России в Черниговской области, где многократно возросла активность Воздушно-космических сил и войск БПЛА. Между тем, не снижается интенсивность "прилетов" по объектам противника в Киеве, Одессе, на территории Западной Украины. Нефтехранилища и другие инфраструктурные объекты госкомпании "Нафтогаз" в январе получили 15 сокрушительных ударов.Роль США в динамике конфликтаВ Белом доме заявили: Украина должна согласиться на мир с Россией – с передачей территории – для получения американских гарантий безопасности. Здесь скрыто некое лукавство. Американцы подталкивают Киев к выводу войск из Донбасса (как того требует Москва), потому что понимают: Российская армия все равно освободит территорию ДНР и ЛНР, а ресурсы Запада сгорят впустую. С другой стороны, Вашингтон стремится к завершению прокси-войны с Россией на относительно выгодных для США условиях – с оружейными поставками и другими (неприемлемыми) "гарантиями безопасности" для Украины.В ходе мирных переговоров ВСУ без проблем используют американскую систему связи Starlink, разведывательную информацию Пентагона, РСЗО M142 HIMARS, и только с помощью этих ресурсов бандеровцы способны наносить удары по целям в глубине территории РФ. Столь компромиссное "миротворчество" Вашингтона объективно поддерживает температуру конфликта. Поэтому переговоры пока безрезультатны. На всех участках фронта российские войска наступают, а украинские кладбища постоянно расширяются. При этом Киев не скрывает намерения продолжать войну в ближайшие два года, если европейские страны НАТО помогут деньгами и оружием. Проблема Старого Света в том, что ресурсов для продолжения прокси-войны нет.Выйдут или не выйдут ВСУ из Донбасса, сокрушительное военное поражение неизбежно. Киевские марионетки и их западные хозяева надеются лишь на "смену власти" в США, и возвращение на украинский ТВД ресурсов Пентагона. Возможно ли?Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее подчеркнул ключевую роль российских ядерных сил в сдерживании Запада от прямого военного конфликта с Москвой. Бауэр заявил, что ядерный арсенал России – центральный фактор, отличающий ее от талибов в Афганистане: "Если бы у русских не было ядерного оружия, мы уже были бы на Украине и выгнали их". Натовские стратеги и сегодня разделяют такую позицию.Постпред США при ООН Майкл Уолтц 27 января объяснил стремление аннексировать Гренландию просто: "Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки". И не только Арктики.Армия США 28 января подтвердила размещение танков "Абрамс" вдоль западной границы Украины. Соединенные Штаты готовы к расширению "совместного использования ядерного оружия" с большим количеством союзников. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ранее заявил: "С военной точки зрения, расширение участия союзников по НАТО в миссии ядерного сдерживания в той или иной форме повысит гибкость, живучесть и военный потенциал". Сегодня ядерное сотрудничество США налажено с Бельгией, Нидерландами, Германией, Италией и Турцией (в случае крупного конфликта войска этих стран могут использовать американские ядерные боеголовки, размещенные на их территориях). Новейшая система разведывательных спутников Пентагона на геостационарных орбитах будет введена в эксплуатацию в 2030 году. "Инопланетяне" живут в Америке.Стремясь к избавлению от украинского прокси-конфликта, США готовятся к новым войнам. "Не верь тигру, нюхающему цветы. Он готовится к прыжку".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

