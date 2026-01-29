https://uz.sputniknews.ru/20260129/v-eek-rasskazali-ob-odnom-iz-vajneyshix-faktorov-likvidatsii-energeticheskogo-neravenstva-55344355.html

В ЕЭК рассказали об одном из важнейших факторов ликвидации энергетического неравенства

В ЕЭК рассказали об одном из важнейших факторов ликвидации энергетического неравенства

Sputnik Узбекистан

Также речь шла о принципах формирования энергетической модели ЕАЭС и ее трансформации, о мировых трендах в формировании энергетического баланса

2026-01-29T13:24+0500

2026-01-29T13:24+0500

2026-01-29T13:24+0500

еаэс и узбекистан

еэк

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

энергетика

индия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Возможность доступа к надежным источникам энергии — один из важнейших факторов ликвидации энергетического неравенства, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Он выступил на министерской панельной сессии "Сокращение энергетического разрыва: усиление социального прогресса и доступа к энергии для всех" в рамках международного форума Индийская энергетическая неделя — 2026 (IEW-2026).Министр рассказал о работе, которую проводят в Евразийском экономическом союзе для создания равного, недискриминационного доступа всех государств-членов ЕАЭС к надежным источникам энергии с целью обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития каждого государства и Союза в целом.Также речь шла о принципах формирования энергетической модели ЕАЭС и ее трансформации, о мировых трендах в создании энергетического баланса. Индийскую энергетическую неделю проводят в четвертый раз при поддержке министерства нефти и природного газа Индии совместно с Федерацией нефтяной промышленности Индии (FIPI). Мероприятие собирает на своей площадке политиков, бизнес-лидеров и инвесторов, которые разрабатывают прагматичные решения для формирования безопасного, устойчивого и доступного энергетического будущего.На форуме представлены образцы передовых технологий в области углеводородов, возобновляемых источников энергии, водорода, биотоплива и ИИ.

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэкфактор ликвидация энергетика неравенство еаэс