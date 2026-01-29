В ЕЭК рассказали об одном из важнейших факторов ликвидации энергетического неравенства

https://uz.sputniknews.ru/20260129/v-eek-rasskazali-ob-odnom-iz-vajneyshix-faktorov-likvidatsii-energeticheskogo-neravenstva-55344355.html
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Возможность доступа к надежным источникам энергии — один из важнейших факторов ликвидации энергетического неравенства, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Он выступил на министерской панельной сессии "Сокращение энергетического разрыва: усиление социального прогресса и доступа к энергии для всех" в рамках международного форума Индийская энергетическая неделя — 2026 (IEW-2026).Министр рассказал о работе, которую проводят в Евразийском экономическом союзе для создания равного, недискриминационного доступа всех государств-членов ЕАЭС к надежным источникам энергии с целью обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития каждого государства и Союза в целом.Также речь шла о принципах формирования энергетической модели ЕАЭС и ее трансформации, о мировых трендах в создании энергетического баланса. Индийскую энергетическую неделю проводят в четвертый раз при поддержке министерства нефти и природного газа Индии совместно с Федерацией нефтяной промышленности Индии (FIPI). Мероприятие собирает на своей площадке политиков, бизнес-лидеров и инвесторов, которые разрабатывают прагматичные решения для формирования безопасного, устойчивого и доступного энергетического будущего.На форуме представлены образцы передовых технологий в области углеводородов, возобновляемых источников энергии, водорода, биотоплива и ИИ.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Возможность доступа к надежным источникам энергии — один из важнейших факторов ликвидации энергетического неравенства, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает
пресс-служба Комиссии.
Он выступил на министерской панельной сессии "Сокращение энергетического разрыва: усиление социального прогресса и доступа к энергии для всех" в рамках международного форума Индийская энергетическая неделя — 2026 (IEW-2026).
Министр рассказал о работе, которую проводят в Евразийском экономическом союзе для создания равного, недискриминационного доступа всех государств-членов ЕАЭС к надежным источникам энергии с целью обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития каждого государства и Союза в целом.
"Наиболее рациональным механизмом мы видим запуск общих рынков энергоресурсов, к примеру формирование единого рынка электроэнергии, который позволит нашим государствам преодолеть имеющиеся барьеры, даст возможность обмениваться излишками электроэнергии и покрывать ее дефицит", — отметил Кожошев.
Также речь шла о принципах формирования энергетической модели ЕАЭС и ее трансформации, о мировых трендах в создании энергетического баланса.
"Энергетическая трансформация в ЕАЭС — это не просто смена одних источников энергии на другие. Это сложная стратегия, которая затрагивает промышленность, экологию, социальную сферу и науку. Наш приоритет в том, чтобы сформировать сбалансированную энергетическую платформу, в котором традиционные и возобновляемые источники не конкурируют, а дополняют друг друга", — пояснил министр.
Индийскую энергетическую неделю проводят в четвертый раз при поддержке министерства нефти и природного газа Индии совместно с Федерацией нефтяной промышленности Индии (FIPI). Мероприятие собирает на своей площадке политиков, бизнес-лидеров и инвесторов, которые разрабатывают прагматичные решения для формирования безопасного, устойчивого и доступного энергетического будущего.
На форуме представлены образцы передовых технологий в области углеводородов, возобновляемых источников энергии, водорода, биотоплива и ИИ.