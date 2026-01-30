https://uz.sputniknews.ru/20260130/denejnye-perevody-v-uzbekistan-iz-za-rubeja-infografika-55381985.html

Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа — инфографика

Регулятор назвал факторы, которые способствовали росту денежных переводов в республику из-за рубежа в 2025 году.

Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа по итогам прошлого года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее ($14,8 млрд), достигнув $18, 9 млрд, сообщил Центральный банк республики.В течение года переводы во все месяцы превышали уровень предыдущего года. Наибольшие объемы зафиксированы в июле ($1,97 млрд), августе ($1,9 млрд), сентябре ($1,84 млрд) и октябре ($1,86 млрд).По оценке регулятора, такой рост связан главным образом за счет укрепления валют основных стран-партнеров, включая рост курса российского рубля, а также увеличение потоков трудовых мигрантов в развитые страны.Кроме того, положительная разница между продажей и покупкой иностранной валюты населением в 2025 году составила $9,7 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

