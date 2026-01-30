https://uz.sputniknews.ru/20260130/denejnye-perevody-v-uzbekistan-iz-za-rubeja-infografika-55381985.html
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа — инфографика
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа — инфографика
Sputnik Узбекистан
Регулятор назвал факторы, которые способствовали росту денежных переводов в республику из-за рубежа в 2025 году.
2026-01-30T18:40+0500
2026-01-30T18:40+0500
2026-01-30T18:40+0500
инфографика
денежные переводы
узбекистан
мультимедиа
деньги
центральный банк республики узбекистан
трудовые мигранты
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55381652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70619a01031cf298ad6504df02eb1b9a.png
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа по итогам прошлого года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее ($14,8 млрд), достигнув $18, 9 млрд, сообщил Центральный банк республики.В течение года переводы во все месяцы превышали уровень предыдущего года. Наибольшие объемы зафиксированы в июле ($1,97 млрд), августе ($1,9 млрд), сентябре ($1,84 млрд) и октябре ($1,86 млрд).По оценке регулятора, такой рост связан главным образом за счет укрепления валют основных стран-партнеров, включая рост курса российского рубля, а также увеличение потоков трудовых мигрантов в развитые страны.Кроме того, положительная разница между продажей и покупкой иностранной валюты населением в 2025 году составила $9,7 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55381652_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_65091d8c64c3427674f5cb4ec8f10427.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика денежные переводы узбекистан деньги
инфографика денежные переводы узбекистан деньги
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа — инфографика
Регулятор назвал факторы, которые способствовали росту денежных переводов в республику из-за рубежа в 2025 году.
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа по итогам прошлого года выросли на 27,2% по сравнению с годом ранее ($14,8 млрд), достигнув $18, 9 млрд, сообщил Центральный банк республики.
"В 2025 году объем денежных переводов увеличился на 27,2% по сравнению с 2024 годом, до 18,9 миллиарда долларов", — говорится в материалах ЦБ РУз.
В течение года переводы во все месяцы превышали уровень предыдущего года. Наибольшие объемы зафиксированы в июле ($1,97 млрд), августе ($1,9 млрд), сентябре ($1,84 млрд) и октябре ($1,86 млрд).
По оценке регулятора, такой рост связан главным образом за счет укрепления валют основных стран-партнеров, включая рост курса российского рубля, а также увеличение потоков трудовых мигрантов в развитые страны.
Кроме того, положительная разница между продажей и покупкой иностранной валюты населением в 2025 году составила $9,7 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.