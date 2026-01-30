https://uz.sputniknews.ru/20260130/potentsial-rynka-nedvijimosti-uzbekistana-vzglyad-ekspertov-55383687.html

Потенциал рынка недвижимости Узбекистана: взгляд экспертов

Потенциал рынка недвижимости Узбекистана: взгляд экспертов

2026-01-30

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Экономика Узбекистана за последние годы демонстрирует стабильный рост — ВВП увеличился на 7% в год и, по прогнозам, к 2030 году повысится почти в полтора раза, достигнув 200 млрд долларов. Двигателями прогресса выступают сразу несколько факторов: масштабные экономические реформы, увеличение экспорта, приток иностранных инвестиций и расширение внутреннего рынка. Такое благоприятное сочетание делает Узбекистан самым перспективным рынком в регионе Центральной Азии и Кавказа.Об этом говорится в исследовании "Рынок недвижимости Узбекистана как новая точка роста для девелоперов", опубликованном экспертами компании "Яков и Партнеры" (имеется в распоряжении Sputnik Узбекистан).Говоря об инвестициях, в 2024 году экономика Узбекистана получила исторический объем притока — 28 млрд долларов. С 2020 года показатели выросли на 18%.Демография — ключевой драйверНаселение Узбекистана динамично растет и омолаживается: к 2030 году в стране будут проживать более 40 млн человек. Вместе с тем увеличивается трудоспособный возраст — группа, которая формирует спрос на жилье, ипотеку и городскую инфраструктуру.Структура жилищного фонда в Узбекистане меняется. Если раньше преобладало индивидуальное жилье, то сегодня основной рост приходится на многоквартирные дома (МКД). С 2020 по 2024 год объемы ввода МКД росли в среднем на 14% в год, и, согласно прогнозам, к 2030 году ежегодный ввод достигнет 13,8 млн кв. метров.Тенденция связана не только с урбанизацией, но и с качеством существующего жилого фонда. Более 60% жилья относится либо к некачественной индивидуальной застройке, либо к многоквартирным домам советского периода, требующим обновления или реновации. В результате рынок нуждается не просто в квадратных метрах, а в современных комплексных проектах с инфраструктурой.Потенциал рынка недвижимости для новых игроковОсновными точками роста останутся столичный регион и крупные города, в числе которых Самарканд, Наманган, Андижан и Нукус. Сегодня около 70% объема строительства сконцентрировано в столичном регионе.По оценкам экспертов, рынок недвижимости Узбекистана пока остается относительно незрелым: стандарты качества, продуктовая логика и архитектурные решения часто уступают тем, что давно стали нормой на более развитых рынках. Это создает пространство для новых игроков и новых подходов. Подтверждением тому является присутствие компаний из Турции, Казахстана, Великобритании и других стран в строительном секторе.Что могут предложить российские девелоперы строительному сектору Узбекистана?Российские девелоперы могут предложить строительному сектору Узбекистана не столько капитал, сколько системную девелоперскую экспертизу, которой рынку сейчас объективно не хватает. Сильные стороны российских девелоперов — опыт реализации проектов формата "город в городе", реновация депрессивных районов, проекты без потери визуальной ценности.В Ташкенте около 40% ввода жилья уже приходится на классы "бизнес" и "премиум", однако, по данным российских аналитиков, значительная часть этих проектов по международным стандартам скорее относится к "комфорт+". Соответственно, ожидания покупателей остаются неудовлетворительными. Российские девелоперы могут принести более четкую классификацию жилья, оптимизацию планировок, адаптацию жилья под реальные запросы покупателей.При этом российские компании видят преимущество в совместной работе с местными компаниями. В отличие от самостоятельного присутствия на рынке, совместная работа позволит разделить финансовую нагрузку, наладить коммуникацию с администрацией, разобраться с законодательной спецификой.

