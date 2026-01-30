Ташкент и Анкара укрепляют стратегическое партнерство: подписан пакет документов
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Турции провели четвёртое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры Узбекистана и Турции провели четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, по итогам которого подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В ходе заседания лидеры двух республик отметили динамичное развитие политического диалога, схожесть позиций по международным проблемам, последовательный рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и проектов.
"Поставлена задача по доведению товарооборота до 5 миллиардов долларов в ближайшие годы, в том числе за счет расширения перечня товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле. <...>Определены новые приоритетные направления промышленной кооперации, которые будут осуществляться на основе отдельной программы", — говорится в сообщении.
Участники заседания отметили большой потенциал межрегионального сотрудничества. С В этом году делегации всех областей Узбекистана посетят Турцию для формирования портфеля проектов с партнерскими регионами.
Кроме того, была подчеркнута востребованность внедрения передового турецкого опыта в сфере сельского хозяйства, садоводства здравоохранения, медицинского туризма.
"Особое внимание уделено развитию взаимодействия в области туризма, проведению театральных фестивалей и недель культуры, совместного производства исторических фильмов и реставрации объектов культурного наследия", — отметили в пресс-службе.
С целью углубления сотрудничества в образовательной сфере условлено провести весной этого года в городе Бухаре четвертый Форум ректоров.
Достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других структур.
Правительствам поручено утвердить "дорожную карту" по реализации принятых решений.
По итогам четвертого заседания Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.
Кроме того, подписан пакет двусторонних документов, охватывающих широкий спектр направлений многопланового партнерства. В том числе:
межправительственные соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и военной медицины;
об экономическом и финансовом сотрудничестве;
о взаимодействии в сфере горнодобывающей промышленности;
о сотрудничестве по развитию международных транспортных коридоров;
о сотрудничестве в сфере специальных экономических зон;
о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности, физической защиты, гарантий и радиационной защиты;
о сотрудничестве в содействии миграции и возвращению граждан в свою страну;
о взаимодействии между Комитетом по делам религий Узбекистана и Управлением по делам религии Турции;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы;
Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности Узбекистана и Советом по высшему образованию Турции;
План культурного сотрудничества на 2026–2027 годы.
В завершение заседания Шавкат Мирзиёев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Узбекистан.