Ташкент и Анкара укрепляют стратегическое партнерство: подписан пакет документов

Лидеры Узбекистана и Турции провели четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, по итогам которого подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе заседания лидеры двух республик отметили динамичное развитие политического диалога, схожесть позиций по международным проблемам, последовательный рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и проектов.Участники заседания отметили большой потенциал межрегионального сотрудничества. С В этом году делегации всех областей Узбекистана посетят Турцию для формирования портфеля проектов с партнерскими регионами.Кроме того, была подчеркнута востребованность внедрения передового турецкого опыта в сфере сельского хозяйства, садоводства здравоохранения, медицинского туризма.С целью углубления сотрудничества в образовательной сфере условлено провести весной этого года в городе Бухаре четвертый Форум ректоров.Достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других структур.Правительствам поручено утвердить "дорожную карту" по реализации принятых решений.По итогам четвертого заседания Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.Кроме того, подписан пакет двусторонних документов, охватывающих широкий спектр направлений многопланового партнерства. В том числе:В завершение заседания Шавкат Мирзиёев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Узбекистан.

