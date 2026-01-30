https://uz.sputniknews.ru/20260130/tashkent-zakroyutsya-kassy-esche-na-19-stantsiyax-metropolitena-55383181.html

Еще 19 станций метро Ташкента останутся без касс

Еще 19 станций метро Ташкента останутся без касс

Sputnik Узбекистан

Начиная с 1 февраля 2026 года вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.

2026-01-30T17:12+0500

2026-01-30T17:12+0500

2026-01-30T17:24+0500

метро

ташкентский метрополитен

безналичная оплата

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55015020_0:111:1191:781_1920x0_80_0_0_6423406575ae5cc358e9f2082e765da2.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. С 1 февраля на 19 станциях ташкентского метрополитена в целях обеспечения прозрачности платежной системы, предотвращения очередей у касс, а также для повышения удобства и оперативности обслуживания пассажиров закроют кассы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.В частности, будут поэтапно закрыты кассы на следующих станциях: "Янгихаёт", "Сергели", "Узгариш", "Чоштепа", "Миллий бог", "Мустакиллик майдони", "Амир Темур хиёбони", "Пушкин", "Дустлик", "Машинасозлар", "Тошкент", "Ойбек", "Космонавтлар", "Узбекистон", "Гофур Гулом", "Чорсу", "Туркистон", "Шахристон" и "Бодомзор". Начиная с 1 февраля 2026 года вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом. В настоящее время пассажирам доступны более 10 современных и удобных способов оплаты, включая оплату банковскими картами, оплату транспортными картами, оплату с использованием распознавания лица (Face ID), оплату по ладони (Palm Pay), а также через мобильные приложения.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

метрополитен касса закрытие касс ташкент