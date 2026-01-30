Еще 19 станций метро Ташкента останутся без касс
17:12 30.01.2026
Начиная с 1 февраля 2026 года вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. С 1 февраля на 19 станциях ташкентского метрополитена в целях обеспечения прозрачности платежной системы, предотвращения очередей у касс, а также для повышения удобства и оперативности обслуживания пассажиров закроют кассы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
В частности, будут поэтапно закрыты кассы на следующих станциях: "Янгихаёт", "Сергели", "Узгариш", "Чоштепа", "Миллий бог", "Мустакиллик майдони", "Амир Темур хиёбони", "Пушкин", "Дустлик", "Машинасозлар", "Тошкент", "Ойбек", "Космонавтлар", "Узбекистон", "Гофур Гулом", "Чорсу", "Туркистон", "Шахристон" и "Бодомзор".
В настоящее время пассажирам доступны более 10 современных и удобных способов оплаты, включая оплату банковскими картами, оплату транспортными картами, оплату с использованием распознавания лица (Face ID), оплату по ладони (Palm Pay), а также через мобильные приложения.
"Ташкентский метрополитен считает приоритетной задачей обеспечение пассажиров удобным, быстрым и современным сервисом, и работа в этом направлении будет последовательно продолжена", — отметили в пресс-службе подземки.