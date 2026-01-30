https://uz.sputniknews.ru/20260130/uzbekistan-turtsiya-zapuskayut-krupnye-agrarnye-promyshlennye-proekty-55371638.html

Узбекистан и Турция запустят крупные аграрные и промышленные проекты — подробности

2026-01-30

В республике совместно с партнерами из Турции будет построен завод по производству средств защиты растений и органоминеральных удобрений, создан ботанический сад агротуристической направленности и реализован проект по производству негазированной питьевой воды.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют реализовать в 2026-2027 годах крупные инвестиционные проекты, связанные с выпуском сельскохозяйственной техники, развитием элитного семеноводства, открытием современных теплиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Как уточнили в пресс-службе, в эти дни министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов находится с рабочим визитом в Турции.В рамках визита проводятся ряд встреч с представителями авторитетных зарубежных организаций и бизнеса по новым инвестиционным проектам, которые планируется реализовать в Узбекистане в 2026-2027 годы. Основные направления переговоров охватывают производство сельскохозяйственной техники, развитие элитного семеноводства, современного садоводства, а также проектов тепличного хозяйства.В частности, с турецкими компаниями достигнуты договоренности о: Кроме того, в ходе переговоров представители турецких компаний представили перспективные проекты по производству сельскохозяйственной техники, развитию современного садоводства и инициативы в сфере элитного семеноводства, которые планируется реализовать в Узбекистане.По итогам встреч министр дал ответственным лицам соответствующие поручения по реализации этих проектов в сотрудничестве с профильными научно-исследовательскими институтами.Сообщается, что визит представителей компаний Турции в Узбекистан запланирован на февраль-март текущего года.

