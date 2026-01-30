Узбекистан и Турция запустят крупные аграрные и промышленные проекты — подробности
© Sputnik / Сгенерировано ИИРукопожатие на фоне флагов Узбекистана и Турции
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Подписаться
В республике совместно с партнерами из Турции будет построен завод по производству средств защиты растений и органоминеральных удобрений, создан ботанический сад агротуристической направленности и реализован проект по производству негазированной питьевой воды.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют реализовать в 2026-2027 годах крупные инвестиционные проекты, связанные с выпуском сельскохозяйственной техники, развитием элитного семеноводства, открытием современных теплиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Как уточнили в пресс-службе, в эти дни министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов находится с рабочим визитом в Турции.
В рамках визита проводятся ряд встреч с представителями авторитетных зарубежных организаций и бизнеса по новым инвестиционным проектам, которые планируется реализовать в Узбекистане в 2026-2027 годы. Основные направления переговоров охватывают производство сельскохозяйственной техники, развитие элитного семеноводства, современного садоводства, а также проектов тепличного хозяйства.
© Минсельхоз РУз.Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с турецкими партнерами.
Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с турецкими партнерами.
© Минсельхоз РУз.
В частности, с турецкими компаниями достигнуты договоренности о:
строительстве завода по производству средств защиты растений и органоминеральных удобрений в Ташкентской области;
создании ботанического сада агротуристической направленности в Бухарской области;
реализации проекта по производству негазированной питьевой воды в Андижанской области.
© Минсельхоз РУз.Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с турецкими партнерами.
Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с турецкими партнерами.
© Минсельхоз РУз.
Кроме того, в ходе переговоров представители турецких компаний представили перспективные проекты по производству сельскохозяйственной техники, развитию современного садоводства и инициативы в сфере элитного семеноводства, которые планируется реализовать в Узбекистане.
По итогам встреч министр дал ответственным лицам соответствующие поручения по реализации этих проектов в сотрудничестве с профильными научно-исследовательскими институтами.
© Минсельхоз РУз.Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с турецкими партнерами.
Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с турецкими партнерами.
© Минсельхоз РУз.
Сообщается, что визит представителей компаний Турции в Узбекистан запланирован на февраль-март текущего года.