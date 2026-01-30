В турецком Хатае открылся жилой комплекс, построенный Узбекистаном для жертв землетрясения
11:25 30.01.2026 (обновлено: 11:37 30.01.2026)
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиЎзбекистон Туркияда 2023 йилги зилзила қурбонлари учун қурган турар жой мажмуаси очилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Мирзиёев и Эрдоган приняли участие в церемонии, посвященной сдаче в эксплуатацию жилого комплекса "Узбекистан", построенного узбекской стороной в провинции Хатай, а также началу строительства узбекской школы в городе Стамбуле.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В рамках официального визита в город Анкару президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в церемонии открытия жилого комплекса "Узбекистан", построенного узбекской стороной в провинции Хатай. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Выступая на мероприятии, узбекский лидер отметил, что разрушительное землетрясение, произошедшее 3 года назад, стало тяжелейшим испытанием для братского турецкого народа. Узбекистан начал оказание всесторонней поддержки Турции с первых дней того трагического периода.
В кратчайшие сроки в зону бедствия были направлены 100 узбекских спасателей и 70 медицинских работников. В результате проведенных поисковых операций были спасены 18 человек, около 200 пострадавших извлечены из-под завалов. В полевом госпитале была оказана медицинская помощь 4 тысячам пациентов.
Особо подчеркнуто, что реализованы масштабные программы по ликвидации последствий землетрясения. На сегодняшний день в стране построено более 455 тысяч жилых домов.
В свою очередь Узбекистан в сжатые сроки возвел в районе Арсуз провинции Хатай современный жилой комплекс из 24 многоквартирных домов, включающий более 300 полностью благоустроенных квартир с современной инфраструктурой.
Президент Турции отметил, что данный комплекс является не только новым домом для пострадавших семей, но и ярким воплощением вечной дружбы узбекского и турецкого народов.
Лидеры выразили искреннюю благодарность строителям, инженерам, рабочим и всем партнерам, принимавшим участие в реализации проекта.
Главы государств торжественно вручили ключи от новых квартир их владельцам.
Президенты также дали старт строительству узбекской школы в районе Бекиркёй города Стамбула — первого образовательного учреждения Узбекистана за рубежом.
Новое учебное заведение даст возможность детям из узбекских семей, проживающих в Турции, получать образование на родном языке, а также сохранять национальные ценности, культуру и традиции.
Стороны выразили уверенность, что данная школа будет способствовать дальнейшему сближению двух братских народов и станет важным центром просвещения и воспитания молодого поколения.
На этом мероприятия официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию завершились.
Президент Узбекистана вместе с супругой отбыл в Ташкент. В международном аэропорту "Эсенбога" высоких гостей проводили вице-президент Турции Джавдат Йылмаз и другие официальные лица.