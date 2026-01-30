https://uz.sputniknews.ru/20260130/xatay-otkrylsya-jiloy-kompleks-uzbekistan-jertvy-zemletryaseniya-55367309.html

В турецком Хатае открылся жилой комплекс, построенный Узбекистаном для жертв землетрясения

В турецком Хатае открылся жилой комплекс, построенный Узбекистаном для жертв землетрясения

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев и Эрдоган приняли участие в церемонии, посвященной сдаче в эксплуатацию жилого комплекса "Узбекистан", построенного узбекской стороной в провинции Хатай, а также началу строительства узбекской школы в городе Стамбуле.

2026-01-30T11:25+0500

2026-01-30T11:25+0500

2026-01-30T11:37+0500

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

школа

жилой дом

открытие

узбекистан

турция

официальный визит

стамбул

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55364622_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4d933444f9c8f25e74aa1ad91a0d976a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В рамках официального визита в город Анкару президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в церемонии открытия жилого комплекса "Узбекистан", построенного узбекской стороной в провинции Хатай. Об этом сообщила пресс-служба президента.Выступая на мероприятии, узбекский лидер отметил, что разрушительное землетрясение, произошедшее 3 года назад, стало тяжелейшим испытанием для братского турецкого народа. Узбекистан начал оказание всесторонней поддержки Турции с первых дней того трагического периода.В кратчайшие сроки в зону бедствия были направлены 100 узбекских спасателей и 70 медицинских работников. В результате проведенных поисковых операций были спасены 18 человек, около 200 пострадавших извлечены из-под завалов. В полевом госпитале была оказана медицинская помощь 4 тысячам пациентов.Особо подчеркнуто, что реализованы масштабные программы по ликвидации последствий землетрясения. На сегодняшний день в стране построено более 455 тысяч жилых домов.В свою очередь Узбекистан в сжатые сроки возвел в районе Арсуз провинции Хатай современный жилой комплекс из 24 многоквартирных домов, включающий более 300 полностью благоустроенных квартир с современной инфраструктурой.Президент Турции отметил, что данный комплекс является не только новым домом для пострадавших семей, но и ярким воплощением вечной дружбы узбекского и турецкого народов.Лидеры выразили искреннюю благодарность строителям, инженерам, рабочим и всем партнерам, принимавшим участие в реализации проекта.Главы государств торжественно вручили ключи от новых квартир их владельцам.Президенты также дали старт строительству узбекской школы в районе Бекиркёй города Стамбула — первого образовательного учреждения Узбекистана за рубежом.Новое учебное заведение даст возможность детям из узбекских семей, проживающих в Турции, получать образование на родном языке, а также сохранять национальные ценности, культуру и традиции.Стороны выразили уверенность, что данная школа будет способствовать дальнейшему сближению двух братских народов и станет важным центром просвещения и воспитания молодого поколения.На этом мероприятия официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию завершились.Президент Узбекистана вместе с супругой отбыл в Ташкент. В международном аэропорту "Эсенбога" высоких гостей проводили вице-президент Турции Джавдат Йылмаз и другие официальные лица.

узбекистан

стамбул

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан мирзиёев эрдоган хатай жилой комплекс школа стамбул