В Джизакской области в 2026–2027 годах реализуют инвестпроекты на $2,7 млрд

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению результативности проводимых реформ в Джизакской области и приоритетных задач на перспективу.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению результативности проводимых реформ в Джизакской области и приоритетных задач на перспективу, сообщает пресс-служба главы государства.На совещании рассмотрены планы по дальнейшему сокращению уровня бедности и безработицы в регионе, а также обеспечению ускоренного роста в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве.В частности, в 2026–2027 годах намечено довести темпы роста валового регионального продукта до 8,5%, увеличить объемы промышленного производства на 8%, привлечь $5 млрд иностранных инвестиций и довести годовой экспорт до $500 млн.Кроме того, в текущем году предусмотрено снижение уровня безработицы до 3% и бедности до 2,8%, а также превращение 182 махаллей в территории, свободные от преступности.Президент подчеркнул, что достижение этих целей невозможно без глубокой специализации махаллей.В этой связи в регионе в ближайшие два года будет внедрена новая модель развития. Проанализированы сравнительные преимущества 304 махаллей и разработана программа их специализации по направлениям садоводства, животноводства, овощеводства и бахчеводства, промышленности, сферы услуг и туризма.Отмечено, что в текущем году на укрепление инфраструктуры "драйверных" проектов будет направлено 200 млрд сумов. В ходе совещания представлена информация о проекте создания в Зааминском районе аграрно-научного индустриального парка, предусматривающего переработку кукурузы и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая высокофруктозный сироп и аллюлозу.Также предусмотрены меры по развитию животноводства, закупке племенного скота, развитию верблюдоводства и реконструкции канала "Жайилма".Президент указал на необходимость реализации потенциала горных и пустынных территорий области на основе особых подходов. На совещании также проанализирован туристический потенциал Джизакской области. Отмечено, что возможности системы озер Айдар–Арнасай, а также Бахмальского, Фаришского, Зафарабадского, Шараф-Рашидовского и Галляаральского районов используются не в полной мере.Кроме того, в текущем году на строительство социальных объектов, дорог, систем питьевого водоснабжения, канализации и электросетей в махаллях будет направлено $30 млн, в следующем году – еще $10 млн.В градостроительной сфере предусмотрена разработка на основе пространственного планирования мастер-планов Бахмальского, Зафарабадского и Галляаральского районов.По итогам совещания президент поручил ответственным лицам обеспечить реализацию каждого проекта в рамках развития области с обязательной увязкой с ростом занятости и повышением уровня жизни населения.

