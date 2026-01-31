https://uz.sputniknews.ru/20260131/futbolnyy-proryv-vtoroy-kattakurgan-proliga-55380181.html

Футбольный прорыв: второй по величине город Самаркандской области выходит в ПроЛигу

Футбольный прорыв: второй по величине город Самаркандской области выходит в ПроЛигу

Sputnik Узбекистан

Два года назад ФК "Каттакурган" выступал в региональной Второй лиге, а уже в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Первой лиги. В декабре – январе клуб выполнил все требования ПроЛиги и получил официальное разрешение на участие в новом сезоне.

2026-01-31T12:20+0500

2026-01-31T12:20+0500

2026-01-31T12:20+0500

футбол

самарканд

узбекистан

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55379210_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_e82a18253bf286e8cbfce1f4aa525533.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Малика Абайдулина. В эти дни в Каттакургане наблюдается настоящий спортивный подъем. Местный футбольный клуб сделал серьезный шаг вперед, выйдя в ПроЛигу, и это событие запустило масштабные изменения в развитии футбола в городе, пишет корреспондент Sputnik Узбекистан.Еще два года назад футболисты из Каттакургана выступали в региональной Второй лиге, а уже в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Первой лиги. В декабре-январе клуб выполнил все требования ПроЛиги и получил официальное разрешение на участие в новом сезоне.Рост уровня команды напрямую отражается на развитии спортивной инфраструктуры города. Стадион в Каттакургане планируется использовать для домашних матчей команды "Каттакурган" U19, а арена в поселке Пайшанба будет передана клубу на основе государственно-частного партнерства и полностью обновлена.Капитального ремонта требуют также трибуны и техническая зона стадиона. Для приведения объекта в соответствие с минимальными требованиями ПроЛиги клуб при поддержке спонсоров намерен направить еще 5,7 млрд сумов.До завершения реконструкции домашние матчи ФК "Каттакурган" будет проводить на стадионе "Динамо" в Самарканде.По словам Шухрата Рузиева, все предпринимаемые меры направлены на поэтапное развитие основной и молодежной команд, а также на усиление детского футбола.В этом контексте особое значение имеет постановление Президента от 27 декабря прошлого года, согласно которому в Каттакургане будет создана футбольная академия при АФУ. На ее строительство планируется направить 20 млрд сумов. Проект предусматривает возведение учебно-административного корпуса на 150 мест, общежития и столовой на 100 мест, универсального спортивного зала, а также двух футбольных полей — с натуральным и искусственным покрытием.В перспективе при академии планируется формирование восьми возрастных групп с численностью не менее 25 воспитанников в каждой.В Управлении спорта области отметили, что академия будет тесно сотрудничать с ФК "Каттакурган", выстраивая полноценную систему подготовки футболистов — от детского уровня до профессионального.Аналогичное взаимодействие с областной футбольной академией планирует наладить и ФК "Динамо". Таким образом, в регионе будут сформированы два конкурирующих профессиональных клуба.Стоит отметить, что ФК "Каттакурган", созданный на базе ФК "Дустлик", заработал в 2025 году и сразу же уверенно заявил о себе. Сегодня в Каттакургане формируется редкий комплексный подход: развивается инфраструктура, строится академия, укрепляется профессиональный клуб. Такой подход, безусловно, даст мощный импульс развитию футбола в городе.

самарканд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол самарканд футбольный клуб каттакурган спорт