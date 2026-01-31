Футбольный прорыв: второй по величине город Самаркандской области выходит в ПроЛигу
Два года назад ФК "Каттакурган" выступал в региональной Второй лиге, а уже в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Первой лиги. В декабре-январе клуб выполнил все требования ПроЛиги и получил официальное разрешение на участие в новом сезоне.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Малика Абайдулина. В эти дни в Каттакургане наблюдается настоящий спортивный подъем. Местный футбольный клуб сделал серьезный шаг вперед, выйдя в ПроЛигу, и это событие запустило масштабные изменения в развитии футбола в городе, пишет корреспондент Sputnik Узбекистан.
Еще два года назад футболисты из Каттакургана выступали в региональной Второй лиге, а уже в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Первой лиги. В декабре-январе клуб выполнил все требования ПроЛиги и получил официальное разрешение на участие в новом сезоне.
"В последнее время в Каттакургане отчетливо чувствуется спортивный подъем, особенно в футболе. Важно, что в этом заинтересованы не только специалисты, но и местные предприниматели, которые активно поддерживают команду", — отметил руководитель регионального отделения Ассоциации футбола Узбекистана Шухрат Рузиев.
Рост уровня команды напрямую отражается на развитии спортивной инфраструктуры города. Стадион в Каттакургане планируется использовать для домашних матчей команды "Каттакурган" U19, а арена в поселке Пайшанба будет передана клубу на основе государственно-частного партнерства и полностью обновлена.
"К маю планируется завершить модернизацию дренажной и оросительной систем, уложить гибридный газон и провести его тестирование. На эти цели предусмотрены инвестиции в размере 4,5 млрд сумов", — сообщил Рузиев.
Капитального ремонта требуют также трибуны и техническая зона стадиона. Для приведения объекта в соответствие с минимальными требованиями ПроЛиги клуб при поддержке спонсоров намерен направить еще 5,7 млрд сумов.
До завершения реконструкции домашние матчи ФК "Каттакурган" будет проводить на стадионе "Динамо" в Самарканде.
По словам Шухрата Рузиева, все предпринимаемые меры направлены на поэтапное развитие основной и молодежной команд, а также на усиление детского футбола.
В этом контексте особое значение имеет постановление Президента от 27 декабря прошлого года, согласно которому в Каттакургане будет создана футбольная академия при АФУ. На ее строительство планируется направить 20 млрд сумов. Проект предусматривает возведение учебно-административного корпуса на 150 мест, общежития и столовой на 100 мест, универсального спортивного зала, а также двух футбольных полей — с натуральным и искусственным покрытием.
В перспективе при академии планируется формирование восьми возрастных групп с численностью не менее 25 воспитанников в каждой.
В Управлении спорта области отметили, что академия будет тесно сотрудничать с ФК "Каттакурган", выстраивая полноценную систему подготовки футболистов — от детского уровня до профессионального.
Аналогичное взаимодействие с областной футбольной академией планирует наладить и ФК "Динамо". Таким образом, в регионе будут сформированы два конкурирующих профессиональных клуба.
"Новая школа будет обучать детей не только из Каттакургана, но и из близлежащих районов. Сегодня в областной футбольной академии занимаются 146 юных футболистов. Недавно семь лучших воспитанников были направлены в центральную академию в Ташкенте. Весной мы снова объявим набор и будем искать новые таланты", — рассказал директор областной футбольной академии Илхом Юнусов.
Стоит отметить, что ФК "Каттакурган", созданный на базе ФК "Дустлик", заработал в 2025 году и сразу же уверенно заявил о себе.
"В нашем городе футбол в последние годы занимает особое место. Сегодня этим видом спорта увлечены около 600 мальчиков и девочек, из которых 231 обучаются в нашей спортивной школе", — отмечает директор Каттакурганской спортивной школы Фаррух Шукуров.
Сегодня в Каттакургане формируется редкий комплексный подход: развивается инфраструктура, строится академия, укрепляется профессиональный клуб. Такой подход, безусловно, даст мощный импульс развитию футбола в городе.