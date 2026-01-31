https://uz.sputniknews.ru/20260131/obem-inostrannyx-investitsiy-v-regionax-uzbekistana-55400072.html

Как распределяются иностранные инвестиции по регионам Узбекистана — инфографика

В 2025 году объем освоенных в Узбекистане иностранных инвестиций вырос на 24 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг 43,1 млрд долларов.

В 2025 году в Узбекистане общий объем освоенных иностранных инвестиций достиг $43,1 миллиарда, увеличившись на 24% к прошлому году.Основную долю инвестиций составили прямые иностранные вложения, которые превысили $38 млрд, а также средства международных финансовых институтов — порядка $4,9 млрд.Крупнейшим инвестором стал Китай — $15,5 млрд. Россия, вложившая $4,8 млрд, заняла второе место. В тройку лидеров вошла и Турция с инвестициями в размере $2,6 млрд. Также активными инвесторами являются Саудовская Аравия ($2,5 млрд) и ОАЭ ($1,5 млрд).По видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций пришелся на обрабатывающую промышленность (33%), электро- и газоснабжение (17%), горнодобывающую промышленность (12%) и сельское хозяйство (9,2%).В региональном разрезе лидерами по освоению иностранных инвестиций остаются город Ташкент, Ташкентская и Наманганская области. В пятерку также вошли Навоийская и Бухарская области.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

