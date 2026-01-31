В Самарканде появится восемь туристических улиц, работающих 24/7
18:15 31.01.2026 (обновлено: 18:20 31.01.2026)
Организация таких улиц позволит туристам, особенно иностранным, в полной мере насладиться не только историческим, но и современным Самаркандом.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Малика Абайдулина. Идея организации туристических улиц в городе возникла благодаря гостям из разных стран, которые не раз оставляли отзывы с пожеланиями о создании как можно большего числа круглосуточных улиц, ориентированных не только на общепит. Зачастую туристы, осматривая достопримечательности Самарканда, не успевают познакомиться с национальной кухней, прикупить подарки родным и увидеть, как живет город, пишет корреспондент Sputnik Узбекистан.
До сих пор в Самарканде функционировали две специализированные улицы. Первую, гастрономическую, на улице Орзу Махмудова открыли в 2020 году. Вторую – барную Pub Street — в 2023 году.
"Наша задача — сделать так, чтобы у иностранных гостей была возможность изучить Самарканд не только днем, но и ночью", — отметил специалист управления туризма области Мухаммад Мардонов.
В настоящее время в городе изучается проект по созданию восьми туристических улиц, которые будут работать 24/7. Одна из них появится на улице Алишера Навои и станет центром творчества и отдыха, вторая, гастрономическая, — на улице Зарафшон Шох.
Улицу Ибн Халдун в районе железнодорожного вокзала превратят в "азиатскую улицу" с магазинами, ресторанами и кухнями разных стран Азии. Туристическую зону оформят также на улице Пушкина.
© SputnikВ Самарканде представили проект превращения Pub Street в туристическую улицу.
Накануне в Самарканде был представлен проект превращения Pub Street в туристическую улицу. В рамках презентации эксперты совместно с предпринимателями обсудили дизайн и инфраструктуру. После получения статуса "туристической", улица, на которой работает около десятка кафетериев и ресторанов, должна будет отвечать требованиям туристов по сервису, быть опрятной, гостеприимной и безопасной.
"Изучив опыт Ташкента, мы решили создать специализированные улицы, где туристы смогут гулять в ночное время и совершать покупки. Например, улица Ислама Каримова, рядом с Сиабским рынком, давно славится ремесленнической продукцией. Превратив ее в круглосуточную, мы получим довольных туристов и работающих там предпринимателей и ремесленников", — добавил Мухаммад Мардонов.
Стоит отметить, что в последние годы в Самарканде кардинально меняется подход не только к организации досуга туристов, но и к созданию комфортных условий для их передвижения по городу. Например, сегодня в городе обсуждается организация таксопарка, ориентированного на обслуживание иностранных туристов и местных жителей.
"Общий объем инвестиций составит 6 миллионов долларов. Реализация инициативы позволит создать около 320 новых рабочих мест и внедрить тариф Comfort+, рассчитанный на пассажиров, ожидающих повышенный уровень комфорта. Планируется использование трех видов экологически чистых автомобилей, что, в свою очередь, должно улучшить экологическую обстановку в регионе", — отметили представители управления туризма.
Мухаммад Мардонов подчеркнул, что особое внимание будет уделено культуре обслуживания водителей, их внешнему виду, обязательному наличию таксометров и соблюдению стандартов обслуживания пассажиров.
Кроме того, в регионе с марта планируют запустить воздушные экскурсии. Отправной точкой станет туристический комплекс Silk Road Samarkand. Вертолеты будут курсировать из Самарканда в Ургутский, Каттакурганский, Нурабадский, Иштыханский и Булунгурский районы. Эти маршруты позволят туристам полюбоваться живописными ландшафтами, ближе познакомиться с достопримечательностями региона, например, с туристическими деревнями, посетить новую зону отдыха у Каттакурганского водохранилища или мемориальный комплекс аль-Бухари, расположенный в 25 км от Самарканда.
Говоря о последнем, то вблизи мемориального комплекса также решено создать туристическую деревню с гостевыми домами и мастерскими ремесленников.
Словом, Самарканд активно работает над повышением туристической привлекательности региона.