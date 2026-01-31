"Возвращение эстампа": диалог мастера и учеников
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксклюзив
В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоялось открытие графической выставки профессора Аслиддина Калонова и его учеников под названием "Возвращение эстампа".
В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы открылась выставка "Возвращение эстампа", представившая зрителям около 50 графических работ, выполненных в техниках офорта, линогравюры и литографии.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
В экспозиции приняли участие профессор Аслиддин Калонов и 17 студентов, чье творчество отражает преемственность классических традиций и современное художественное мышление.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Работы, представленные на выставке, отличаются высоким профессиональным уровнем, вниманием к форме и выразительностью графического языка.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Эстамп — это не просто техника, а особая культура мышления и дисциплина художника", — отмечает профессор Аслиддин Калонов.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Молодые авторы демонстрируют осмысленное отношение к технике эстампа, развивая ее возможности в контексте актуального искусства.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Аслиддин Калонов — один из признанных мастеров графического искусства Узбекистана. Его произведения хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана, музеях Самарканда и Бухары, а также в собраниях России.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
В 2019 году художник был награждён орденом "Меҳнат шуҳрати".
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка также подчеркивает значимость образовательной традиции кафедры миниатюры и книжной графики, где формируется новое поколение профессиональных графиков.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 февраля 2026 года.