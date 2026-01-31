"Возвращение эстампа": диалог мастера и учеников

Узбекистан
В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоялось открытие графической выставки профессора Аслиддина Калонова и его учеников под названием "Возвращение эстампа".
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55387407_0:85:1619:996_1920x0_80_0_0_297508be31fc6744a5694406098a58b5.jpg
В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы открылась выставка "Возвращение эстампа", представившая зрителям около 50 графических работ, выполненных в техниках офорта, линогравюры и литографии. В экспозиции приняли участие профессор Аслиддин Калонов и 17 студентов, чье творчество отражает преемственность классических традиций и современное художественное мышление.Работы, представленные на выставке, отличаются высоким профессиональным уровнем, вниманием к форме и выразительностью графического языка. Молодые авторы демонстрируют осмысленное отношение к технике эстампа, развивая ее возможности в контексте актуального искусства.Аслиддин Калонов — один из признанных мастеров графического искусства Узбекистана. Его произведения хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана, музеях Самарканда и Бухары, а также в собраниях России. В 2019 году художник был награждён орденом "Меҳнат шуҳрати".Выставка также подчеркивает значимость образовательной традиции кафедры миниатюры и книжной графики, где формируется новое поколение профессиональных графиков. Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 февраля 2026 года.
графика, эстамп, офорт, линогравюра, литография, аслиддин калонов, художественная выставка, современное искусство, академия художеств узбекистана

В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоялось открытие графической выставки профессора Аслиддина Калонова и его учеников под названием "Возвращение эстампа".
В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы открылась выставка "Возвращение эстампа", представившая зрителям около 50 графических работ, выполненных в техниках офорта, линогравюры и литографии.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
В экспозиции приняли участие профессор Аслиддин Калонов и 17 студентов, чье творчество отражает преемственность классических традиций и современное художественное мышление.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Работы, представленные на выставке, отличаются высоким профессиональным уровнем, вниманием к форме и выразительностью графического языка.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Эстамп — это не просто техника, а особая культура мышления и дисциплина художника", — отмечает профессор Аслиддин Калонов.

© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Молодые авторы демонстрируют осмысленное отношение к технике эстампа, развивая ее возможности в контексте актуального искусства.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Аслиддин Калонов — один из признанных мастеров графического искусства Узбекистана. Его произведения хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана, музеях Самарканда и Бухары, а также в собраниях России.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
В 2019 году художник был награждён орденом "Меҳнат шуҳрати".
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка также подчеркивает значимость образовательной традиции кафедры миниатюры и книжной графики, где формируется новое поколение профессиональных графиков.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка графики "Возвращение Эстампа"
Выставка графики Возвращение Эстампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2026
Выставка графики "Возвращение Эстампа"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 февраля 2026 года.
