"Возвращение эстампа": диалог мастера и учеников

В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоялось открытие графической выставки профессора Аслиддина Калонова и его учеников под названием "Возвращение эстампа".

В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы открылась выставка "Возвращение эстампа", представившая зрителям около 50 графических работ, выполненных в техниках офорта, линогравюры и литографии. В экспозиции приняли участие профессор Аслиддин Калонов и 17 студентов, чье творчество отражает преемственность классических традиций и современное художественное мышление.Работы, представленные на выставке, отличаются высоким профессиональным уровнем, вниманием к форме и выразительностью графического языка. Молодые авторы демонстрируют осмысленное отношение к технике эстампа, развивая ее возможности в контексте актуального искусства.Аслиддин Калонов — один из признанных мастеров графического искусства Узбекистана. Его произведения хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана, музеях Самарканда и Бухары, а также в собраниях России. В 2019 году художник был награждён орденом "Меҳнат шуҳрати".Выставка также подчеркивает значимость образовательной традиции кафедры миниатюры и книжной графики, где формируется новое поколение профессиональных графиков. Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 февраля 2026 года.

