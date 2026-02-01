https://uz.sputniknews.ru/20260201/dotsent-samgu-vyigral-grant-na-realizatsiyu-proekta-po-biometricheskoy-bezopasnosti-55409590.html

Доцент СамГУ выиграл грант на реализацию проекта по биометрической безопасности

По словам Озода Юсупова, спектр применения технологии очень широк: государственные органы, банки, электронная коммерция, пограничный и таможенный контроль, промышленные предприятия

САМАРКАНД, 1 фев — Sputnik. Заведующий кафедрой программной инженерии Самаркандского государственного университета Озод Юсупов разрабатывает систему идентификации по радужной оболочке глаза, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На днях его исследование получило грант в размере 1 млрд 589 млн сумов, а Агентство инновационного развития при министерстве высшего образования, науки и инноваций признало его работу одной из лучших в сфере информационной безопасности.Проект предполагает создание быстрых и точных алгоритмов, которые будут работать при различном освещении, с фото- и видеопотоков, а также смогут распознавать попытки использования поддельных изображений.По словам Озода Юсупова, спектр применения технологии очень широк: госорганы, банки, электронная коммерция, пограничный и таможенный контроль, промышленные предприятия. Также система может использоваться для контроля доступа в офисы, лаборатории, особо режимные объекты, а также в криминалистике и борьбе с терроризмом.Этой темой Озод Юсупов занимается около 10 лет. В 2020 году он защитил диссертацию по алгоритмам идентификации по радужной оболочке глаза, опубликовал более 80 научных статей, является автором учебника и нескольких учебных пособий. Полученный грант позволит вывести исследования на практический уровень и внедрить их в реальных системах.Озод Юсупов родился в Джизакской области, ему 38 лет. В 2009 году он окончил Ташкентский университет информационных технологий, а в 2013 году получил степень магистра СамГУ по прикладной математике и информационным технологиям. С 2020 года возглавляет кафедру программной инженерии СамГУ имени Шарафа Рашидова.

