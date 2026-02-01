Доцент СамГУ выиграл грант на реализацию проекта по биометрической безопасности
САМАРКАНД, 1 фев — Sputnik. Заведующий кафедрой программной инженерии Самаркандского государственного университета Озод Юсупов разрабатывает систему идентификации по радужной оболочке глаза, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На днях его исследование получило грант в размере 1 млрд 589 млн сумов, а Агентство инновационного развития при министерстве высшего образования, науки и инноваций признало его работу одной из лучших в сфере информационной безопасности.
"Проект называется "Разработка алгоритмов и программного комплекса биометрической идентификации пользователей по изображению радужной оболочки глаза". Ни для кого не секрет, что сегодня традиционные методы защиты, такие как пароли, PIN-коды и пластиковые карты, уже не обеспечивают должного уровня безопасности. Их можно потерять, украсть или подделать. Биометрическая идентификация по радужной оболочке глаза лишена этих недостатков, ведь она основана на уникальных и неизменных характеристиках человека", — отмечает Юсупов.
Проект предполагает создание быстрых и точных алгоритмов, которые будут работать при различном освещении, с фото- и видеопотоков, а также смогут распознавать попытки использования поддельных изображений.
"В Узбекистане биометрические технологии чаще всего ограничиваются распознаванием лица или отпечатков пальцев. Мы хотим расширить возможности. Наш программный комплекс будет соответствовать международным стандартам, работать в локальных сетях, на мобильных платформах и интегрироваться с разными устройствами захвата изображений. Он будет адаптирован под условия страны и сможет стать национальным продуктом, снижая зависимость от зарубежных аналогов", — добавил ученый.
По словам Озода Юсупова, спектр применения технологии очень широк: госорганы, банки, электронная коммерция, пограничный и таможенный контроль, промышленные предприятия. Также система может использоваться для контроля доступа в офисы, лаборатории, особо режимные объекты, а также в криминалистике и борьбе с терроризмом.
"Мировой опыт показывает, что технологии распознавания по радужке глаза активно внедряются в аэропортах, национальных системах идентификации и медицинских центрах. Спрос на них будет только расти. Проект полностью укладывается в глобальные тренды: мы активно используем искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение, обработку изображений и распознавание образов", — подчеркнул он.
Этой темой Озод Юсупов занимается около 10 лет. В 2020 году он защитил диссертацию по алгоритмам идентификации по радужной оболочке глаза, опубликовал более 80 научных статей, является автором учебника и нескольких учебных пособий. Полученный грант позволит вывести исследования на практический уровень и внедрить их в реальных системах.
Озод Юсупов родился в Джизакской области, ему 38 лет. В 2009 году он окончил Ташкентский университет информационных технологий, а в 2013 году получил степень магистра СамГУ по прикладной математике и информационным технологиям. С 2020 года возглавляет кафедру программной инженерии СамГУ имени Шарафа Рашидова.