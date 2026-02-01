Время 30-летних: как прошел Международный управленческий форум в Ташкенте
В Ташкенте прошел Международный управленческий форум "Время 30-летних"
© Evgeniy Matveev
Мероприятие проводят с 2021 года, объединяя на одной площадке владельцев бизнеса, HR-директоров и экспертов для обсуждения эффективности, человекоцентричного управления и инноваций.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Конгресс-холле IT-Park Uzbekistan завершился трехдневный Международный управленческий форум “Время 30-летних”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Уже ставшее традиционным мероприятие в пятый раз собрало лидеров бизнеса из Центральной Азии, Казахстана, России и США для обсуждения вопросов управления молодыми профессионалами — самыми востребованными специалистами цифровой экономики.
“В этом году считаем приоритетом отношения с молодыми 30-летними профессионалами, обсуждаем темы, которые помогут бизнесу сделать шаг вперед. Сегодня на рынке Узбекистана создалась уникальная ситуация: с одной стороны, очень много людей, которые хотели бы найти достойную работу, с другой стороны — нехватка квалифицированных профессионалов. Создается иллюзия, что у нас много людей, кого мы можем нанять, мы большая страна, богатая трудовыми ресурсами, но, когда начинаешь искать узкого специалиста, возникают затруднения. Между тем, сегодня республика является местом для работников из сопредельных стран: к нам приезжают обладающие необходимой квалификацией специалисты из России, Беларуси и других стран, которые помогают расти местной команде”, — отмечает председатель Оргкомитета форума, профессиональный бизнес-коуч, эксперт по лидерству и трансформации Тимур Ядгаров.
Ключевыми темами нынешнего форума стали привлечение, мотивация и удержание 30-летних профессионалов; управление эффективностью; диалог поколений; создание условий для максимальной реализации потенциала молодых талантов.
В его рамках прошли три международных конкурса —"Выбор молодых профессионалов", "Счастье в деле!" и "Лучший HRD".
“Счастье в деле”, когда через опросы сотрудников, оценку внутренних процессов и процедур, с помощью международного жюри определяем, какая компания является носителем лучших практик, чтобы сделать эти практики доступными для других компаний. Это замечательные истории успеха компаний из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, где счастье сотрудника — не пустой звук, а стремление руководства создать такую среду, в которую хотелось бы возвращаться. Наша задача — показать на примерах, что можно быть и счастливым человеком, и высокопроизводительным бизнесменом. В этом конкурсе ежегодно участвуют более 100 компаний”, — пояснил Ядгаров.
Участники конкурса “Лучший HRD" презентуют свои проекты, их полезность для бизнеса, учатся измерять результаты своей деятельности. “Выбор молодых профессионалов" определяет лучшего работодателя. Используемый в процессе развернутый опросник позволяет понять, что наиболее важно сейчас: будь то обеспечение спецодежой на рабочем месте, инструментами, оборудованием или же условия для совместного питания в организациях, развитие персонала, внимание идеям молодых.
“Зарплата на сегодняшний день уже не является решающим фактором при выборе работы: комфортные условия труда, гибкий рабочий график, адекватный руководитель — вот что ищет сегодня молодой профессионал”, — резюмировал Ядгаров.