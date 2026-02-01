https://uz.sputniknews.ru/20260201/kubok-azii-po-velotreku-uzbekistantsy-zavoevali-3-medali-v-ocherednoy-sorevnovatelnyy-den-55409978.html
Кубок Азии по велотреку: узбекистанцы завоевали 3 медали в очередной соревновательный день
Sputnik Узбекистан
В Индии в городе Ченнай проходит турнир по велотреку "Track Asia Cup I CHENNAI"
2026-02-01T11:05+0500
спорт
узбекистанцы
спортсмен
спортивные соревнования
индия
велосипед
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Велоспортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в очередной день Кубка Азии по велотреку, сообщает НОК.В Индии в городе Ченнай проходит турнир по велотреку "Track Asia Cup I CHENNAI".Победители:ЗолотоСереброКроме того, по итогам стартового дня турнира, 30 января, Исмоилова также завоевала серебро в индивидуальной гонке преследования и бронзу в элиминейшн.Таким образом, в активе сборной Узбекистана на этапе Кубка Азии — две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.
индия
Новости
ru_UZ
Кубок Азии по велотреку: узбекистанцы завоевали 3 медали в очередной соревновательный день
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Велоспортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в очередной день Кубка Азии по велотреку, сообщает
НОК.
“Очередной соревновательный день Кубка Азии по велотреку в Индии стал успешным для сборной Узбекистана. В этот день спортсмены пополнили копилку делегации 1 золотой и 2 серебряными наградами”, — говорится в сообщении.
Нафосат Козиева (гонка по очкам).
Командная гонка преследования (мужчины);
Самира Исмоилова (гонка по очкам).
Кроме того, по итогам стартового дня турнира, 30 января, Исмоилова также завоевала серебро в индивидуальной гонке преследования и бронзу в элиминейшн.
Таким образом, в активе сборной Узбекистана на этапе Кубка Азии — две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.