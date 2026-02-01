Кубок Азии по велотреку: узбекистанцы завоевали 3 медали в очередной соревновательный день

https://uz.sputniknews.ru/20260201/kubok-azii-po-velotreku-uzbekistantsy-zavoevali-3-medali-v-ocherednoy-sorevnovatelnyy-den-55409978.html

В Индии в городе Ченнай проходит турнир по велотреку "Track Asia Cup I CHENNAI"

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Велоспортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в очередной день Кубка Азии по велотреку, сообщает НОК.В Индии в городе Ченнай проходит турнир по велотреку "Track Asia Cup I CHENNAI".Победители:ЗолотоСереброКроме того, по итогам стартового дня турнира, 30 января, Исмоилова также завоевала серебро в индивидуальной гонке преследования и бронзу в элиминейшн.Таким образом, в активе сборной Узбекистана на этапе Кубка Азии — две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.

