Неформальная теневая экономика в ВВП Узбекистана — инфографика
Согласно данным Нацкомстата, в 2025 году доля ненаблюдаемой экономики в ВВП республики снизилась по сравнению с позапрошлым годом
2026-02-01T18:15+0500
2026-02-01T18:15+0500
2026-02-01T18:15+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55362424_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f5824f5e8210572d971f3ef4eb6c8b3.png
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55362424_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a8174bd54fa551f978070eefc74b8a5d.png
Согласно данным Нацкомстата, в 2025 году доля ненаблюдаемой экономики в ВВП республики снизилась по сравнению с позапрошлым годом.
В январе–декабре 2025 года валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой (деятельности домашних хозяйств и физических лиц и теневой) экономики в Узбекистане составила 498 045,2 млрд сумов, а ее доля в ВВП республики — 26,9%. Годом ранее она составляла 34,8% от ВВП.
При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 29,5% или 147,005 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 70,5% (351,040 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).
Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (62,6%). В строительстве она составляет 23,5%, в сфере услуг — 26,9%, а в промышленности — 9,4%.
Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике.
В 2023 году доля ненаблюдаемой экономики находилась в пределах 40%.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.