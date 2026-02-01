Неформальная теневая экономика в ВВП Узбекистана — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20260201/neformalnaya-tenevaya-ekonomika-v-vvp-uzbekistana-55413356.html

Согласно данным Нацкомстата, в 2025 году доля ненаблюдаемой экономики в ВВП республики снизилась по сравнению с позапрошлым годом

В январе–декабре 2025 года валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой (деятельности домашних хозяйств и физических лиц и теневой) экономики в Узбекистане составила 498 045,2 млрд сумов, а ее доля в ВВП республики — 26,9%. Годом ранее она составляла 34,8% от ВВП.При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 29,5% или 147,005 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 70,5% (351,040 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (62,6%). В строительстве она составляет 23,5%, в сфере услуг — 26,9%, а в промышленности — 9,4%.Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике.В 2023 году доля ненаблюдаемой экономики находилась в пределах 40%.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

