Почему февраль – самый "сладкий" месяц для стоматологов
Врач рассказал о вреде для полости рта сладких новогодних подарков
2026-02-01
2026-02-01T22:03+0500
2026-02-01T22:03+0500
За красивой оберткой сладких подарков в виде конфет и десертов скрываются будущие проблемы с зубами. Такие презенты имеют отложенный эффект в виде различных неприятностей, поэтому врачи ждут февраля, когда пациенты приходят с кариесом, трещинами и чувствительностью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стоматолога-пародонтолога, кандидата медицинских наук Егану Маруфиди.Специалист добавила, что сладости бывают липкими, в этом случае они плотно и надолго удерживаются на поверхности зубов, усиливая негативное воздействие на ткани.Врачи советуют рекомендуют есть лакомства постепенно, разделяя их на маленькие кусочки или же запивать десерты жидкостью, тем самым обеспечивая омывание поверхностей ротовой полости."Сахар в конфетах и десертах никак нельзя назвать безобидным веществом. Большое количество сладостей в рационе значительно усугубляет риски для здоровья, создавая молочнокислые ворота для микроорганизмов. Патогены проникают в твердые структуры, провоцируя воспаления и образование кариозных полостей",— заключила Егана Маруфиди.
