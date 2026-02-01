https://uz.sputniknews.ru/20260201/turkmenistan-mejgosudarstvennyy-telekonkurs-filmov-stran-sng-55411967.html
Туркменистан объявил Межгосударственный телеконкурс фильмов стран СНГ
Участниками конкурса могут стать как телекомпании, так и независимые авторы без ограничений по возрасту. К рассмотрению принимают работы хронометражем 15-30 минут, посвященные истории пород, роли лошади в культуре народов СНГ, и конному спорту
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Туркменистан объявил Межгосударственный телевизионный конкурс фильмов стран СНГ "Полет скакуна: сила и грация", сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Туркмены – создатели и родоначальники выведения первой в человеческой истории окультуренной породы лошадей – знаменитых ахалтекинцев. Именно с ахалтекинцев берет свое начало коневодство как род человеческой деятельности.Ахалтекинские кони – неотъемлемая часть истории, национального мировоззрения и менталитета туркмен. Его изображение украшает государственный герб Туркменистана, ему посвящена немалая часть богатейшего культурного, литературного, музыкального наследия туркменского народа.В стране из года в год возводят современные объекты инфраструктуры коневодства и конного спорта. Во всех пяти велаятах Туркменистана построили ипподромы и сопутствующие сооружения, совершенствуют научную и образовательную базу коневодства, проводят системные мероприятия просветительского характера, расширяют международные связи туркменских коневодов.
ТАШКЕНТ, 1 фев
Туркменистан объявил Межгосударственный телевизионный конкурс фильмов стран СНГ "Полет скакуна: сила и грация", сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
Туркмены – создатели и родоначальники выведения первой в человеческой истории окультуренной породы лошадей – знаменитых ахалтекинцев. Именно с ахалтекинцев берет свое начало коневодство как род человеческой деятельности.
Ахалтекинские кони – неотъемлемая часть истории, национального мировоззрения и менталитета туркмен. Его изображение украшает государственный герб Туркменистана, ему посвящена немалая часть богатейшего культурного, литературного, музыкального наследия туркменского народа.
В стране из года в год возводят современные объекты инфраструктуры коневодства и конного спорта. Во всех пяти велаятах Туркменистана построили ипподромы и сопутствующие сооружения, совершенствуют научную и образовательную базу коневодства, проводят системные мероприятия просветительского характера, расширяют международные связи туркменских коневодов.
“Логична и обоснована география конкурса. К нему приглашаются авторы из стран Содружества Независимых Государств. Как известно, в нынешнем году Туркменистан принял председательство в СНГ. Одной из целей своей деятельности в этом качестве Туркменистан провозгласил возрождение и развитие культурно-исторических, гуманитарных и спортивных связей народов стран СНГ. Сотрудничество в сфере коневодства – одно из важных направлений этого процесса”, — говорится в сообщении.
Участвовать в конкурсе могут как телекомпании, так и независимые авторы без возрастных ограничений.
Фильмы могут быть на любом языке (с субтитрами на русском или английском языках).
К рассмотрению принимают работы хронометражем 15-30 минут, посвященные истории пород, роли лошади в культуре народов СНГ, и конному спорту.