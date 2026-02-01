В ЕЭК рассказали о реализации механизма финансового содействия промкооперации
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Первые итоги реализации механизма финансового содействия промкооперации в ЕАЭС показали его востребованность, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел доклад о ходе реализации механизма финансового содействия кооперационным проектам в промышленности:
с начала реализации механизма в ЕЭК поступило 16 заявок общей стоимостью порядка 18 млрд рублей;
в 2025 году одобрили 5 кооперационных проектов, 3 из которых перешли в стадию реализации;
еще 8 заявок прошли первичную экспертизу Комиссии.
“Дополнительные налоговые поступления в национальные бюджеты стран Союза по пяти одобренным проектам по предварительным расчетам составят порядка 3,7 млрд рублей за пять лет. На сегодняшний день в реализации кооперационных проектов участвуют все страны ЕАЭС”, — говорится всообщении.
Параллельно с рассмотрением проектных заявок Комиссия проводит системную работа по повышению информированности бизнеса и финансовых организаций, включая консультативную поддержку промпредприятий в поиске партнеров и формировании кооперационных проектов, а также работу по совершенствованию нормативно-правовой базы реализации механизма.
"Первый год реализации механизма был посвящен формированию институциональной и нормативной базы, отработке процедур отбора проектов, выстраиванию взаимодействия между Комиссией, государствами-членами и финансовыми организациями, а также выявлению практических проблем в регулировании, – отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. – Несмотря на все сложности, первые итоги реализации пилотного механизма показали его востребованность. После одобрения первых пяти проектов интерес бизнеса к новому инструменту заметно вырос".
Для справки: механизм финансового содействия кооперационным проектам в промышленности запустили в июне 2024-го в соответствии с утвержденным Решением Евразийского межправительственного совета от 26 октября 2023 года Положением об отборе кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами-членами ЕАЭС.