В ЕЭК рассказали о реализации механизма финансового содействия промкооперации

На сегодняшний день в реализации кооперационных проектов участвуют все страны ЕАЭС. Дополнительные налоговые поступления в национальные бюджеты стран Союза по пяти одобренным проектам по предварительным расчетам составят порядка 3,7 млрд рублей за пять лет

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Первые итоги реализации механизма финансового содействия промкооперации в ЕАЭС показали его востребованность, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел доклад о ходе реализации механизма финансового содействия кооперационным проектам в промышленности:Параллельно с рассмотрением проектных заявок Комиссия проводит системную работа по повышению информированности бизнеса и финансовых организаций, включая консультативную поддержку промпредприятий в поиске партнеров и формировании кооперационных проектов, а также работу по совершенствованию нормативно-правовой базы реализации механизма.Для справки: механизм финансового содействия кооперационным проектам в промышленности запустили в июне 2024-го в соответствии с утвержденным Решением Евразийского межправительственного совета от 26 октября 2023 года Положением об отборе кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами-членами ЕАЭС.

