В какие регионы Узбекистана вкладывают больше всего иностранных инвестиций
По данным Нацкомстата, в 2025 году общий объем инвестиций в основной капитал в республике составил 591,1 трлн сумов. При этом, 71,4% из них составили иностранные инвестиции и кредиты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1f/55397235_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3922dd9f7f10b5b859ed010f4963f2f1.png
Если рассматривать процентное соотношение финансирования по каждому региону Узбекистана, то наибольший процент иностранных инвестиций и кредитов в прошлом году был вложен в Наманганскую область – 82,3% от общих инвестиций в регион. На втором месте – Навоийская область (82,0%), на третьем – Андижанская область (77,7%).Наименьший объем иностранных инвестиций и кредитов в процентном соотношении оказался в Ташкенте – 61,0%.В абсолютных цифрах, наибольшее иностранное финансирование получили Ташкент (64,5 трлн сумов), Ташобласть (53,2 трлн сумов) и Наманганская область (50,3 трлн сумов). Меньше всего иностранных инвестиций и кредитов направили в Сырдарьинскую область – 13,0 трлн сумов.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
