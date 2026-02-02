https://uz.sputniknews.ru/20260202/chexiya-zainteresovana-v-vyxode-svoix-kompaniy-na-rynok-uzbekistana-55420270.html
Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана
Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены углублять сотрудничество в сферах железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных систем и городской мобильности
2026-02-02T09:50+0500
2026-02-02T09:50+0500
2026-02-02T09:54+0500
узбекистан
чехия
сотрудничество
транспорт
логистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_0:59:1199:733_1920x0_80_0_0_604238364d0b725121f9d147dfe453be.png
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи представителей РУз с советником министра транспорта Чехии Микуляшом Мислбеком.Чешская сторона подчеркнула важность открытия Посольства Узбекистана в Праге для упрощения согласовательных процедур и активизации экономической и транспортной дипломатии. Особое внимание уделили проекту поставки электричек "Škoda Transportation", а также развитию сотрудничества в авиационной отрасли с участием компаний "Omnipol" и "ERA".Стороны намерены углублять сотрудничество в сфере железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных системах и городской мобильности.
узбекистан
чехия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_72:0:1127:791_1920x0_80_0_0_b5e19e11bf5f09e2be3a7886f1f7c06b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чехия компании рынок узбекистан сотрудничество
чехия компании рынок узбекистан сотрудничество
Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана
09:50 02.02.2026 (обновлено: 09:54 02.02.2026)
Стороны намерены углублять сотрудничество в сферах железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных систем и городской мобильности.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи представителей РУз с советником министра транспорта Чехии Микуляшом Мислбеком.
Чешская сторона подчеркнула важность открытия Посольства Узбекистана в Праге для упрощения согласовательных процедур и активизации экономической и транспортной дипломатии. Особое внимание уделили проекту поставки электричек "Škoda Transportation", а также развитию сотрудничества в авиационной отрасли с участием компаний "Omnipol" и "ERA".
“Стороны также обсудили вопросы железнодорожной инфраструктуры и транзитных маршрутов, в том числе развития Среднего коридора. Чехия выразила интерес к выходу своих компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии. Также было предложено создать совместную рабочую группу при участии профильных специалистов министерств транспорта и частного сектора”, — говорится в сообщении.
Стороны намерены углублять сотрудничество в сфере железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных системах и городской мобильности.