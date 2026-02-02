https://uz.sputniknews.ru/20260202/chexiya-zainteresovana-v-vyxode-svoix-kompaniy-na-rynok-uzbekistana-55420270.html

Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана

Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены углублять сотрудничество в сферах железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных систем и городской мобильности

2026-02-02T09:50+0500

2026-02-02T09:50+0500

2026-02-02T09:54+0500

узбекистан

чехия

сотрудничество

транспорт

логистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47666775_0:59:1199:733_1920x0_80_0_0_604238364d0b725121f9d147dfe453be.png

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Чехия заинтересована в выходе своих компаний на рынок Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи представителей РУз с советником министра транспорта Чехии Микуляшом Мислбеком.Чешская сторона подчеркнула важность открытия Посольства Узбекистана в Праге для упрощения согласовательных процедур и активизации экономической и транспортной дипломатии. Особое внимание уделили проекту поставки электричек "Škoda Transportation", а также развитию сотрудничества в авиационной отрасли с участием компаний "Omnipol" и "ERA".Стороны намерены углублять сотрудничество в сфере железнодорожного и авиационного транспорта, логистики, интеллектуальных транспортных системах и городской мобильности.

узбекистан

чехия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чехия компании рынок узбекистан сотрудничество