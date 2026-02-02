https://uz.sputniknews.ru/20260202/nodirbek-abdusattorov-chempion-turnira-tata-steel-chess-2026-55421880.html

Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом турнира Tata Steel Chess 2026

Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом турнира Tata Steel Chess 2026

Sputnik Узбекистан

На турнире в Нидерландах в общей сложности шахматист набрал девять очков из 13 возможных. 02.02.2026, Sputnik Узбекистан

2026-02-02T10:30+0500

2026-02-02T10:30+0500

2026-02-02T10:30+0500

спорт

шахматы

турнир

нидерланды

нодирбек абдусатторов

чемпион

узбекистанец

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55419975_0:250:960:790_1920x0_80_0_0_b3b2224e546ecb058a6a73fff0e1b199.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал победителем одного из самых престижных турниров мира — Tata Steel Chess, который проходит в городе Вейк-ан-Зее в Нидерландах.Гроссмейстер набрал 9 очков из 13, удержав лидерство в финальном туре, и впервые стал чемпионом Tata Steel Masters.В решающем туре, который прошел 1 февраля, Абдусатторов обыграл индийского соперника Арджуна Эригайси и финишировал единоличным лидером. Ранее он занимал второе место в 2023 году и третье — в 2024 и 2025 годах.На втором месте — еще один представитель Узбекистана — Жавохир Синдаров, набравший 8,5 очка. Примечательно, что он стал единственным участником турнира, не потерпевшим ни одного поражения.По итогам соревнований Абдусатторов вернулся на 5-е место в мировом онлайн-рейтинге, а Синдаров впервые поднялся на 11-ю позицию.

нидерланды

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, шахматы, турнир, нидерланды, нодирбек абдусатторов, чемпион, узбекистанец